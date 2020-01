Kat Von D vend la propriété d’une marque de maquillage et lance une carrière de chanteur

Kat Von D démarre 2020 en s’éloignant d’une entreprise commerciale tout en en annonçant de nouvelles intéressantes.

Jeudi matin, la tatoueuse devenue entrepreneure a confirmé qu’elle s’éloignait de Kat Von D Beauty pour se concentrer sur d’autres opportunités. “Il est devenu clair pour moi que je ne peux tout simplement pas tout faire au maximum”, a-t-elle expliqué sur Instagram. “C’est difficile à admettre, car j’ai toujours dit:” Vous pouvez tout faire et n’importe quoi “. Mais je ne pense pas que l’admission de ses limites soit une mauvaise chose. “

Elle a expliqué qu’elle avait vendu ses actions de la marque à Kendo, l’entreprise avec laquelle elle s’était associée pour créer Kat Von D beauty en premier lieu. “Ce n’était pas une décision facile, mais après mûre réflexion, j’ai décidé que je voulais que la ligne de maquillage continue de prospérer et de grandir, et je crois que Kendo est prêt à le faire”, a-t-elle ajouté.

Le nom de la marque sera finalement renommé KvD Vegan Beauty.

Cette dernière année a été pour moi un grand changement. Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai donné naissance à mon beau petit garçon, lancé ma ligne de chaussures végétaliennes, et je suis maintenant occupé à préparer la sortie de mon album tant attendu au printemps, suivi d’une tournée internationale! Autant que je souhaite, je pourrais équilibrer tout cela, en plus de continuer ma ligne de maquillage, il est devenu clair pour moi que je ne peux pas tout faire à la capacité maximale. C’est difficile à admettre, car j’ai toujours dit “Vous pouvez tout faire et n’importe quoi”. Mais je ne pense pas qu’admettre ses limites soit une mauvaise chose. Cela dit, j’ai décidé de vendre mes actions de la marque, en les cédant à Kendo, mes partenaires depuis 11 ans. Ce n’était pas une décision facile, mais après mûre réflexion, j’ai décidé que je voulais que la ligne de maquillage continue de prospérer et de grandir, et je crois que Kendo est prêt à le faire. La transition pour vous, mes fidèles clients, se fera sans heurts. Afin d’éviter toute confusion avec un changement aussi important, Kat Von D Beauty prendra un moment pour se renommer, vous commencerez donc à remarquer le changement de KatVonD Beauty à KvD Vegan Beauty. J’aimerais remercier mes fans bien-aimés + mes followers qui ont soutenu ma vision de créer une marque qui représente la compassion, le vrai talent artistique et défie les idéaux modernes de beauté – la plupart desquels je n’ai jamais pu m’identifier. J’ai pu créer une ligne de maquillage qui a fait que des étrangers comme moi se sentent comme si nous avions une place dans ce monde de la «beauté», et m’a donné, ainsi qu’aux autres, les outils pour nous exprimer à notre manière, qu’elle soit adoptée par la majorité ou ne pas. Et je n’aurais pas pu faire ça sans toi! Enfin, merci d’avoir compris + respecté mon choix, car il a été difficile à faire, mais j’en suis fier malgré tout, et je suis convaincu que l’équipe continuera l’héritage KvD! Voici de nombreuses années de beauté végétalienne KvD!

Après avoir fait cette annonce, un communiqué de presse détaillant comment Von D étend son «empire» est sorti – annonçant le lancement réussi de sa ligne de chaussures, un premier album et une tournée internationale.

L’album, qu’elle a écrit avec Linda Perry, mettra en vedette des collaborations avec Dave Grohl, Ladyhawke, Peter Murphy de Bauhaus, Danny Lohner de Nine Inch Nails et un duo espagnol avec le seul et unique Charo. Elle baissera plus tard cette année, avec des informations sur la tournée à partager “dans les prochains mois”.

Von D a lancé sa marque de chaussures végétaliennes, Kat Von D Shoes, en novembre 2019.