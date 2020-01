Kate Beckinsale fait exploser un troll qui la claque pour avoir “ traîné ” avec Machine Gun Kelly

2020-01-09 15:30:04

Kate Beckinsale a claqué un troll qui a suggéré qu’elle sortait avec le copain de l’ex-amant Pete Davidson, Machine Gun Kelly.

Kate Beckinsale a frappé un troll qui l’a qualifiée d ‘«infectée» pour avoir «traîné» avec Machine Gun Kelly.

L’actrice de “ Underworld ” a clamé qu’elle est romantiquement impliquée avec le rappeur de 29 ans, qui est un ami proche de son ex-amant de 26 ans, Pete Davidson – avec qui elle a eu une brève aventure l’année dernière – après la La paire a été repérée lors d’une after-party des Golden Globes dimanche soir (05.01.20).

La star de 46 ans a déclaré à l’utilisateur d’Instagram qu’ils devraient faire un don aux fonds de secours des feux de brousse australiens pour mieux utiliser leur temps.

Le troll a écrit sous une vidéo du chat de Kate Willow publiée sur l’application de médias sociaux: “Mitrailleuse Kelly Vraiment? Je suis sorti !!! Vous êtes maintenant infecté (sic)”

Et elle a écrit: “pourquoi ne vous inquiétez-vous pas des choses qui se passent réellement et donnez-vous aux incendies de forêt australiens plutôt que de perdre votre temps sur des choses qui ne se produisent pas et qui ne se sont jamais produites et s’il vous plaît, prenez une vie ** ** (sic ) ”

Dans un article précédent, Kate avait été demandée pourquoi elle était célibataire, à laquelle elle avait répondu: “choix x (sic)”

L’explosion survient après que la star d’Hollywood – qui a une fille de 20 ans, Lily, avec son ex-partenaire Michael Sheen – ait admis qu’elle détestait l’attention sur sa vie personnelle.

Elle a expliqué: “Si tout le monde vous baise, cela peut vous faire un peu mal pendant une minute – surtout s’il n’y a vraiment rien de mal. Si vous étranglez un écureuil ou blessez quelqu’un, je comprends, mais vivez votre vie d’une manière raisonnablement respectueuse ne devrait inviter personne à être trop excité.

“Cela peut sembler un peu un acte politique d’être une femme de plus de 32 ans qui s’amuse du tout. Et par cela, je ne veux pas dire faire de la drogue et boire et faire la fête – parce que je ne le suis jamais – mais être maladroit , et sortir, et ne pas aller, ‘Omigod, je vais rester à la maison et anticiper la ménopause pendant le crochet.’ À moins que vous ne le fassiez, cela semble en quelque sorte risqué, ce qui est tout simplement ridicule pour moi. Et je vois des hommes faire constamment ce qu’ils veulent – que ce soit dans des relations, ou décider d’acheter une moto ou de se faire tatouer. n’a pas été interprété comme «Pourquoi n’a-t-il pas eu plus d’enfants? ou “Va-t-il jamais décider de devenir parent?” ou ‘Pourquoi a-t-il eu tant de copines?’ “

