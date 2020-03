Kate Beckinsale partage son histoire de Harvey Weinstein après sa condamnation

Le juge James Burke a condamné Harvey Weinstein à 23 ans de prison le 11 mars. Weinstein purgera une peine de deux condamnations: acte sexuel criminel au premier degré et viol au troisième degré le 11 mars. Après la condamnation, Kate Beckinsale a publié une photo sur Instagram. Elle a partagé un compte rendu détaillé de sa propre histoire Harvey Weinstein.

Kate Beckinsale | Toni Anne Barson / WireImage

L’histoire de Beckinsale n’a pas impliqué d’agression sexuelle, comme l’ont fait de nombreux survivants de Weinstein depuis son acte d’accusation. Son histoire partage des similitudes avec d’autres abus que les femmes ont subis sous Weinstein.

Quand Kate Beckinsale a travaillé pour Harvey Weinstein

Beckinsale a joué dans la comédie romantique de 2001 Serendipity. Elle a joué un mystérieux inconnu que John Cusack a rencontré un soir à New York. Des années plus tard, Cusack retrouve Beckinsale à la veille de son mariage. La sortie d’octobre est intervenue alors que la ville, le monde et l’industrie se remettaient encore du 11 septembre.

Warner Bros. a déplacé la sortie de Training Day du 21 septembre au 5 octobre et déplacé les dommages collatéraux du véhicule Arnold Schwarzenegger d’octobre à février 2002. Serendipity est sorti le 5 octobre et Weinstein a insisté sur la quantité habituelle de publicité.

“Ces photos ont été prises lors de la première de Serendipity le 5 octobre 2001”, a écrit Beckinsale. (. date la première le 3 octobre, deux jours avant sa sortie.) «Nous avons tous refusé d’y aller parce que la tenue d’une première quelques semaines seulement après le 11 septembre avec la ville encore fumante semblait être l’idée la plus insensible, sourde et irrespectueuse possible. . Mais Harvey a insisté. Nous nous sommes envolés pour New York et nous y sommes parvenus. »

Harvey Weinstein a organisé une rencontre avec Kate Beckinsale

Beckinsale et ses coéquipiers ont consciencieusement foulé le tapis rouge comme prévu. Puis Weinstein a demandé à la voir sous de faux prétextes.

“Le lendemain matin, Harvey m’a appelé et m’a demandé si j’aimerais amener ma fille de moins de deux ans chez lui pour une rencontre avec sa fille âgée similaire”, a écrit Beckinsale. «Je suis arrivé et il a immédiatement appelé sa nounou à emmener les bébés dans une autre pièce pour jouer. Je suis allé les accompagner et il a dit: “Non, attendez ici.”

Harvey Weinstein s’est plaint de la façon dont elle s’habillait

Weinstein a désapprouvé la tenue de première de Beckinsale. Beckinsale a répété les insultes explicites de Weinstein dans sa publication Instagram. Il a utilisé un langage profane et dégradant sexuellement pour se plaindre qu’elle aurait dû s’habiller plus légèrement. Beckinsale a essayé de raisonner avec lui que le moment de la première rendait la tenue plus conservatrice appropriée.

Kate Beckinsale à la première de Serendipity | Bill Davila / FilmMagic

“Le choc m’a fait fondre en larmes”, a écrit Beckinsale. «J’ai essayé de dire:« Harvey, la ville est en feu, les gens sont toujours à la recherche de leurs proches. Aucun de nous n’a même pensé que la première était appropriée et encore moins sortir habillée comme si c’était un enterrement de vie de garçon. »Il a dit:« Je m’en fiche – c’est ma première f * cking. »Crier. Livide. J’ai réussi à sortir moi et mon enfant de là-bas. »

Kate Beckinsale dit que Harvey Weinstein l’a punie

Beckinsale a déclaré que le fait d’entendre Weinstein aller en prison pendant 23 ans était un soulagement. Cependant, elle a ajouté qu’il avait commis des «crimes» qui n’avaient pas été jugés.

“Oui, c’est l’une des nombreuses expériences que j’ai eues pour lesquelles il n’y avait aucun recours et qui ne relève d’aucun crime”, a écrit Beckinsale. “Mais j’ai été puni pour cela, et pour d’autres cas où je lui ai dit non pendant des années, insidieusement et semblant irréversiblement.”

Les crimes pour lesquels Harvey Weinstein n’a pas payé

Des acteurs tels que Mira Sorvino et Ashley Judd ont découvert après l’arrestation de Weinstein qu’il avait saboté leur carrière. Peter Jackson et Terry Zwigoff ont confirmé que Weinstein leur avait dit de ne pas embaucher Sorvino et Judd. Annabella Sciorra a déclaré qu’elle n’avait pas pu trouver de travail de 1992 à 1995. C’est le genre de punition dont Beckinsale parle.

“Entendre qu’il est allé en prison depuis 23 ans est un énorme soulagement pour moi au nom de toutes les femmes qu’il a agressées ou violées sexuellement”, a-t-elle écrit. «J’espère que cela dissuadera ce genre de comportement dans ce secteur et dans tout autre secteur. Cela dit, les crimes qui ne sont pas des crimes, l’intimidation inhumaine et les mauvais traitements déguisés pour lesquels il n’y a TOUJOURS aucun recours, peu importe à qui vous le dites (et je l’ai dit), ceux-là aussi doivent disparaître. J’espère et je prie pour que nous, en tant qu’industrie, puissions commencer à proscrire tous les abus de pouvoir, à les dénoncer et à les éliminer, pour tous les genres, pour toujours. »

Harvey Weinstein et son épouse lors de la première à New York de Serendipity de Miramax | Evan Agostini / ImageDirect

Beckinsale a conclu en remerciant Rose McGowan, l’une des nombreuses femmes qui ont présenté des allégations contre Weinstein.

“Et Rose, brava ❤”, a écrit Beckinsale.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN sur les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.