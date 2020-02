Kate Chastain de «Under Deck» partage où elle achète ses écharpes de signature

Kate Chastain de ci-dessous Deck est connue pour son esprit vif, ses compétences de service et son écharpe volante emblématique qu’elle porte généralement lorsqu’elle arrive sur le bateau pour une nouvelle saison.

Kate Chastain | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le capitaine Lee Rosbach a admis qu’il ne se rendait pas compte que Chastain était le ragoût en chef lorsqu’elle est arrivée pour son premier voyage il y a six saisons. Elle était habillée à la mode, Rosbach pensa peut-être qu’elle était l’une des invités. Il l’a souvent taquinée au fil des années, elle ressemble toujours plus à une invitée qu’à un ragoût de chef.

Chastain pourrait très bien devenir un invité un jour aussi. Elle a récemment annoncé qu’après six ans dans l’émission, elle avait raccroché sa jupe-culotte pour un travail à terre. Ce que cela signifie, les fans ne sont pas tout à fait sûrs. Mais cela ne signifie probablement pas que les fans verront le dernier de Chastain ou sa fabuleuse gamme de foulards.

Elle a partagé comment les fans peuvent lui donner un look

Même le producteur de Bravo Andy Cohen connaît Chastain par son écharpe. Quelqu’un recréant la scène de George Washington traversant la rivière Delaware pour la Journée des présidents. Le visage de Cohen était superposé à celui de Washington, mais Chastain était l’un des rameurs. Elle porte un doux foulard rouge, que les fans ont tout de suite remarqué.

Un autre fan devait juste savoir où Chastain achetait ses foulards. “OK-j’ai essayé TRÈS dur d’être autosuffisant et j’ai cherché des indices PARTOUT-je ne peux pas trouver UN commentaire ou une question sur CE FOULARD FRIGGIN! J’en ai tellement besoin que ça fait mal! Des indices appréciés-N’hésitez pas à envoyer un lien PM si vous préférez garder vos secrets en sécurité XoXo Hermes? AIDEZ-MOI À MOURIR “, a tweeté le fan.

Heureusement, Chastain a partagé un lien vers son endroit préféré. Le magasin est Johnny Was et les fans peuvent se livrer à un flux sans fin de dessins et de couleurs. “OMG. Je suis dessus!!!!” le fan a répondu avec enthousiasme.

Prévoyez de dépenser quelques dollars sur cette écharpe

Un foulard Johnny Was n’est pas quelque chose que vous bloquez dans un tiroir ou que vous jetez avec le reste de vos accessoires. Ces foulards en soie doivent être manipulés avec soin. Ils peuvent être lavés à la main et séchés à plat. Les acheteurs peuvent choisir parmi un certain nombre de styles, y compris différentes tailles.

Le prix moyen est d’environ 98 $ par foulard, mais les prix peuvent être aussi bas que 50 $ ou bien au-delà de 100 $.

Pendant qu’elle y est…

En plus des écharpes, quelques fans ont également déclaré qu’ils aimaient certaines des coiffures différentes que Chastain avait retirées lors de l’émission. Elle a offert un tutoriel via Cameo à un fan, qu’elle a également partagé sur Twitter. «Pour ceux d’entre vous qui m’ont demandé de faire un didacticiel sur les cheveux pour les styles que vous voyez sur #BelowDeck, j’en donne un rapide dans cette vidéo de camée que John a demandée pour sa fiancée Lauren. Félicitations à l’heureux couple! ” elle a écrit avec la vidéo.

Pour ceux d’entre vous qui m’ont demandé de faire un didacticiel sur les cheveux pour les styles que vous voyez sur #BelowDeck, j’en donne un rapide dans cette vidéo de camée que John a demandée pour sa fiancée Lauren. Félicitations à l’heureux couple! pic.twitter.com/EDle6ROgvr

– Kate Chastain (@Kate_Chastain) 27 décembre 2018

“Si vous avez besoin d’inspiration de mariage, je suis votre fille”, dit Chastain dans la vidéo. “Je suppose. Ish. ” Elle procède ensuite à un didacticiel complet sur la façon d’obtenir le même style de mise à jour.