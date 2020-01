Kate Chastain révèle la vraie raison pour laquelle elle a élevé la mère d’Ashton Pienaar

Kate Chastain de Under Deck se demandait comment Ashton Pienaar prétendait ne pas pouvoir se souvenir de la majeure partie de la soirée ivre dans le van. Mais il se souvenait que Chastain avait posé des questions sur sa mère la même nuit.

Kate Chastain, Simone Mashile, Ashton Pienaar, Brian de Saint Pern | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Chastain a discuté avec Colin Macy-O’Toole sur son podcast Radio Check et elle et Macy-O’Toole ont été surpris que Pienaar ne semble pas plus plein de remords dans ses excuses. Macy-O’Toole a partagé que, lorsqu’il avait précédemment Pienaar dans son émission, il avait espéré que Pienaar aurait montré plus de remords pour ses actions. “Je pensais qu’il allait être plus apologétique et tout ça, pour moi ça ne ressemblait pas vraiment à ça”, a-t-il admis.

Chastain était d’accord. «J’ai été vraiment choqué quand j’ai entendu son approche parce que je fais de Under Deck depuis six ans. Il y a certainement des moments où des choses arrivent que vous regrettez », dit-elle. “Et vous devez le reconnaître, dire” je suis désolé, mon mauvais et je vois l’erreur de mes manières. “Mais il était choquant que Ashton sorte de faire le contraire. Comme à chaque fois qu’il est interviewé à ce sujet, il double en quelque sorte et cela se transforme presque en Ashton Ted Talk. ”

Pienaar a déclaré à Macy-O’Toole qu’il ne se souvenait pas de la majeure partie de l’échange

Macy-O’Toole dit que Pienaar ne se souvient pas avoir embrassé Chastain. “Et il ne se souvient pas avoir frappé la camionnette, mais il se souvient que vous avez posé des questions sur sa mère”, dit-il à Chastain. “Dans les détails très explicites, il se souvient du ton, il connaît exactement mon intention”, explique Chastain.

“Il a des souvenirs très précis de la raison pour laquelle je l’ai déclenché”, a déclaré Chastain lorsqu’elle a entendu Pienaar raconter la soirée lors de sa conversation avec Macy-O’Toole. “Mais le prochain épisode a été diffusé, et il se réveille, ce qu’il n’avait pas encore vu quand il a fait votre podcast, personne ne l’a fait. Et la première chose qu’il dit quand il se réveille est «Que s’est-il passé? Pourquoi étais-je fou? “Et puis il demande à Kevin:” Qu’est-ce qu’elle a dit? “Donc, c’est comme si je ne pouvais pas croire qu’il se souvienne parce qu’il était sur un film disant qu’il ne se souvenait pas.”

“Et je vous promets Colin, j’étais légitimement gentil avec sa maman”, ajoute Chastain. «J’ai pensé parce que sa mère nous avait tous écrit un très bon e-mail après son accident de l’année dernière, et à ce moment-là, j’aimais vraiment Ashton et j’ai renvoyé une réponse disant, vous savez, ‘Vous avez élevé un si beau fils et merci beaucoup … comme gentil. “

C’est pourquoi Chastain a élevé la mère de Pienaar

Chastain a également demandé à Pienaar de partager son message avec sa mère. “Donc, à ce moment-là, je pensais que demander à Ashton comment allait sa mère allait lui rappeler de bons souvenirs, pour lui rappeler que nous sommes amis et nous mettre dans une bonne position”, dit Chastain. “Je le pensais vraiment d’une manière opposée à la façon dont il a été pris.”

Macy-O’Toole a déclaré que la plupart des internautes pensaient également que Chastain était authentique. Il demande ensuite à Chastain ce qui se passait dans sa tête lorsque Pienaar, essentiellement «Spiderman», l’embrassa par derrière. “Honnêtement, je n’étais pas super offensée”, se souvient-elle. «J’étais juste dégoûté. Il y a une différence. Je ne me sentais pas harcelé. J’étais juste dégoûté. C’est comme si ton frère essayait de t’embrasser. C’est dégoutant.”