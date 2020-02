Kate et Marc ont des fans qui paniquent jusqu’à ce que le drame NBC revienne dans deux semaines

La trilogie Big Three sur This Is Us est sur le point de se terminer avec l’épisode de Kate (Chrissy Metz) le mardi 11 février. , les fans sont prêts à voir comment se déroulera Kate. Pour l’instant, tout le monde s’inquiète de l’effondrement du mariage de Kate et Toby (Chris Sullivan) alors qu’ils prennent soin de bébé Jack. Cependant, les épisodes de Kevin et Randall ont taquiné la relation de Kate (Hannah Zeile) avec son petit ami, Marc (Austin Abrams). Et les choses peuvent être bien plus sinistres que ce que les fans de This Is Us attendent.

[Spoiler alert: This Is Us Season 4 Episode 12.]

Qu’est-il arrivé à Kate et Marc dans les épisodes de la trilogie de la saison 4 de «This Is Us»?

Tout au long de la saison 4 de This Is Us, la romance de Kate et Marc a montré aux téléspectateurs la multitude de drapeaux rouges. Après avoir donné un emploi à Kate dans un magasin de disques, les deux commencent à sortir ensemble. Marc se présente également à l’improviste lors d’un dîner en famille Pearson et se présente comme le petit ami de Kate.

Aujourd’hui, lorsque Rebecca (Mandy Moore) et Kate tombent sur une photo du dîner de famille, la matriarche Pearson dit à sa fille qu’elle “n’a pas vu ce qui se passait” parce qu’elle voulait croire que tout le monde était heureux.

Avance rapide de quelques épisodes et la situation de Marc ne semble pas s’améliorer. Ni l’adolescent Kevin (Logan Shroyer) ni Randall (Niles Fitch) n’approuvent le petit ami de Kate. Puis dans l’épisode de la trilogie Randall-centric, Kate se dispute avec Marc par téléphone.

“Pourquoi es-tu si furieux? Ai-je fait quelque chose de mal? », Plaide Kate.

Plus tard, Kevin appelle Randall, qui est dans son dortoir universitaire. Quelque chose est arrivé à Kate, mais il ne donne aucun détail. Cependant, dans l’épisode centré sur Kevin, il est clair que la situation a quelque chose à voir avec Marc.

“Je m’inquiète pour Kate”, dit Rebecca à Kevin après avoir trouvé sa maman faire les cent pas dans la maison. «Et elle est partie avec Marc à la cabine. Elle vient de m’appeler pleurer. Je pense qu’elle a des ennuis, Kev. Nous devons aller la chercher. “

Les fans de «This Is Us» réagissent à Kate et Marc lors des épisodes de la trilogie

Hannah Zeile en tant que Kate | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Chaque fois que Kate et Marc apparaissaient dans les épisodes de trilogie de Kevin et Randall, les fans de This Is Us ne pouvaient pas contenir leur peur.

“Quelque chose ne va pas avec Kate #ThisIsUs”, a écrit un fan sur Twitter après l’épisode de Randall.

“Je suis déjà nerveux pour l’épisode de kate #ThisIsUs”, a tweeté un autre fan.

Pendant ce temps, d’autres sont ravis de voir ce qui s’est passé entre Kate et Marc après tout l’accumulation tout au long de la quatrième saison.

“Je suis tellement excité pour l’épisode de Kate parce que nous avons ENFIN un aperçu de cette relation qu’ils suggèrent depuis si longtemps”, a écrit un fan sur Reddit.

Certains fans ont également spéculé sur la manière dont la relation entre Kate et Marc serait parallèle au mariage de Kate et Toby dans la chronologie actuelle. Un fan a écrit:

Pouvons-nous parler de la douche qui laisse Kate seule dans les bois, qui ne sait peut-être pas où elle est et à quel point elle a probablement peur? alors elle a un traumatisme d’abandon et ça va être lié à son sentiment d’abandon par toby … je suis tellement triste parce que je suis d’accord que je n’ai jamais vu toby être le méchant..je ne pensais pas qu’ils pourraient nous faire le haïr … alors mec.

L’équipe «This Is Us» explique l’épisode de la trilogie de Kate dans la saison 4

En discutant avec Entertainment Weekly, les producteurs exécutifs de This Is Us Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont révélé des détails sur l’épisode centré sur Kate à venir le 11 février. Et bien que bébé Kate (Isabella Rose Landau) ne soit pas vraiment en danger, les fans devraient s’inquiéter sur Kate, adulte et adolescent

«Je pense qu’il est prudent de dire cette petite Kate, qui ne peut tout simplement pas dormir la première nuit dans son grand lit de fille? Pas de gros enjeux », a déclaré Aptaker. “Je veux dire, les deux autres Kates, ils sont jolis au coude à coude. C’est un épisode vraiment, vraiment majeur pour Chrissy et Hannah incarnant ce personnage. “

Pendant ce temps, les fans pourraient être sur quelque chose, car Berger a laissé entendre que le passé de Kate pourrait affecter sa relation avec Toby de nos jours.

«Ce sont certainement deux relations importantes qui ont grandement informé cette femme et sa vie», a-t-elle déclaré. “Et je pense que toutes ces relations adolescentes intenses ont tendance à rester avec nous et à former des modèles et à laisser ces impressions qui ne disparaissent jamais vraiment.”

Berger a poursuivi: “Donc, nous verrons comment une partie de Kate a été formée grâce à cette relation avec Marc – et comment cela peut influer sur sa relation actuelle.”

