Kate Ferdinand a pleuré «tous les jours pendant un an» après le mariage de Rio Ferdinand

Kate Ferdinand “a pleuré tous les jours pendant un an” lorsqu’elle a emménagé pour la première fois avec son mari Rio Ferdinand, car elle avait du mal à être la femme “parfaite”.

Kate Ferdinand “a pleuré chaque jour pendant un an” lorsqu’elle a emménagé avec son mari Rio Ferdinand.

L’auteur de 28 ans a épousé Rio l’année dernière, quatre ans après avoir tragiquement perdu sa première femme, Rebecca Ellison, atteinte d’un cancer du sein en 2015.

Et Kate a maintenant dit qu’elle avait du mal à être l’épouse “parfaite” de l’ancienne star du football lors de leur premier mariage, et qu’elle avait du mal à être une belle-mère pour soutenir les enfants de Rio et Rebecca, Lorenz, 13 ans, Tate, 11 ans et Tia, huit ans.

Elle a déclaré: “J’ai pleuré tous les jours pendant un an lorsque j’ai emménagé pour la première fois avec Rio.

“Ce fut une période incroyablement difficile parce que sa maman Janice est décédée [of cancer in 2017] deux ans seulement après avoir perdu Rebecca.

«Mon cœur se brisait pour eux. Tout ce que je voulais, c’était essayer de le réparer, rendre les enfants heureux et être aussi gentils et encourageants que possible. J’ai abandonné mon travail. Je voulais tout faire correctement. Mais je n’ai pas fait Je ne sais pas cuisiner.

«Je n’arrêtais pas de me tromper, comme oublier de mettre un kit de gym dans un sac d’école ou manquer un e-mail d’un des enseignants des enfants.»

Kate dit qu’elle s’est “perdue” pendant la période difficile et ne voulait pas parler à Rio de ses difficultés parce qu’elle sentait qu’elle “gémissait” quand il “avait des problèmes beaucoup plus importants à régler”.

Elle a ajouté au magazine The Mail on Sunday’s You: “Je serais dans un état total parce que je sentais que je gâchais devant tant de gens qui ne voulaient pas de moi là-bas. Je n’étais pas maman. Je n’étais pas vraiment l’habitude d’être avec les enfants, mais je savais que je ferais n’importe quoi pour eux.

“Je me suis perdu. Je me sentais comme si j’agissais tout le temps, essayant de sourire et d’apprendre à cuisiner et à être cette femme parfaite. J’ai essayé de parler à Rio, mais j’avais l’impression de gémir quand il avait des problèmes beaucoup plus importants à régler” avec. Alors j’allais dans notre chambre et je pleurais. “

