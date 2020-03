2020-03-03 11:30:06

Kate Ferdinand essaie d’être “plus ouverte et honnête” avec tout, ainsi qu’avec ses beaux-enfants.

Kate Ferdinand essaie d’être “plus ouverte et honnête”.

La star de 28 ans – qui est mariée à l’ancienne star du football Rio Ferdinand – admet qu’elle a eu du mal à partager sa vie avec ses beaux-enfants, Lorenz, 13 ans, Tate, 11 ans et Tia, huit ans, mais a finalement constaté que ” juste milieu “.

Elle a dit: “J’ai toujours du mal à partager ma vie avec les enfants et cela m’a inquiété. Maintenant, je suis juste plus ouverte et honnête avec tout. J’ai trouvé un juste milieu. Nous nous comparons aux meilleurs morceaux de chacun et nous ne savons pas toujours ce qui se passe. J’ai donc fait un effort conscient pour essayer d’être plus ouvert et honnête et de ne pas partager toujours les bons moments de ma vie et cela me fait me sentir mieux aussi parce que vous beaucoup de pression pour être à la hauteur de ce qui se passe. ”

Et la beauté blonde est en thérapie depuis un certain nombre d’années, avant même d’avoir trouvé la gloire dans «The Only Way Is Essex».

Elle a ajouté: “J’ai suivi une thérapie depuis longtemps. Il n’y avait pas de point de basculement. Je l’avais quand j’étais plus jeune pour l’anxiété et des choses comme ça et c’est quelque chose que j’ai eu au fil des ans. Je vais à et de lui. Tout le monde pense toujours que cela tourne autour de la renommée de TOWIE, mais ce n’est pas le cas.

Et Kate insiste sur le fait qu’elle est beaucoup plus “confiante” cette année par rapport à la précédente.

Elle a déclaré à Mail Online: “Je me sens beaucoup mieux en cette année qu’au début de l’année dernière. Je me sens beaucoup plus confiante, j’ai fait un véritable voyage d’amour-propre et je me sens dans un bien meilleur endroit que ce que j’ai fait fin 2018. “

Mots clés: Kate Ferdinand, Rio Ferdinand

Retour au flux

.