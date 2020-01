Kate Ferdinand: J’ai eu une relation amour-haine avec mon corps

2020-01-14 16:30:04

L’ancienne star de “TOWIE” Kate Ferdinand révèle qu’elle avait une “relation amour-haine” avec son corps après avoir développé des courbes à un jeune âge.

Kate Ferdinand a eu une “relation amour-haine” avec son corps à un jeune âge.

La star de téléréalité de 29 ans a lutté avec son poids après avoir développé de l’anxiété lorsqu’elle a développé des courbes à un jeune âge.

Elle se demandait souvent ce que les autres filles pensaient de son corps et laissait sa faible estime de soi prendre le dessus.

Parlant de ‘This Morning’ mardi (14.01.20), Kate a expliqué: “J’ai l’impression d’avoir une relation amour-haine avec mon corps et comment les autres ont pensé de moi …

“Je pense que cela m’a contrôlé, je suis devenu vraiment anxieux, je me suis senti dépassé et cela a pris le contrôle de ma vie. Maintenant, je réalise que mon corps ne me définit pas.”

Pour aider à combattre son anxiété, la maman de Kate encouragerait la star à faire de l’exercice en allant ensemble à la piscine.

Elle se souvient: “Ma maman m’a emmenée au gymnase, mon école était assez loin. Nous avons commencé à nager ensemble et c’est comme ça que je suis entrée au gymnase.

“C’est une heure de la journée où je ne pense à rien et qui me lance juste pour la journée.”

Maintenant, l’ancienne star de “ The Only Way Is Essex ” – qui a épousé Rio Ferdinand en septembre – a pris confiance en son corps et admet qu’elle est fière de son apparence, bien qu’elle ait pris des mesures extrêmes pour éviter de céder à ses envies.

Elle a ajouté: “Je travaille dur, je suis fière de mon corps. Nous avons un verrou sur l’armoire à gâterie. Rio a la clé en ce moment. Cela signifie plus quand nous avons un régal maintenant.”

Pendant ce temps, le nouveau livre de Kate, Fitter, Happier, Healthier: The Ultimate Body Plan, présente également comment elle surmonte ses problèmes de santé mentale.

Lorsqu’on lui a demandé si le livre était «plein d’entraînements», elle a répondu: «Ce n’est pas seulement de la forme physique et de la nourriture, il contient des sections sur moi et ma vie, en grandissant et maintenant. Comment je fais face à l’anxiété, etc. comment je prends soin de moi. “

