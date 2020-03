Kate Ferdinand se souvient de Rebecca Ellison à l’occasion de la fête des mères

2020-03-22 20:30:05

Dimanche (22.03.20), Kate Ferdinand a rendu un hommage déchirant à la défunte mère de ses beaux-enfants, Rebecca Ellison.

L’ancienne star de “ The Only Way Is Essex ” – qui est mariée à Rio Ferdinand, la veuve de Rebecca – s’est souvenue avec émotion des mères qui étaient au paradis lorsqu’elle a célébré la fête britannique dimanche (22.03.20).

Elle a écrit sur Instagram: “Joyeuse fête des mères à tous. Une journée spéciale pour apprécier tous ceux qui nous donnent l’amour, les soins et l’attention dont nous avons besoin. Voici pour les mamans et les femmes de notre vie qui ne sont pas des mamans mais nous traitent comme si ils sont. Pour les dames qui sont ici et ceux qui veillent sur nous depuis le ciel. L’amour n’a pas de limites, l’amour n’est pas lié par le sang. L’amour est l’amour, et il est si puissant. J’espère que vous vous sentez tous spéciaux et appréciés aujourd’hui. Et pour ceux qui n’ont pas de maman ici, j’espère que vous trouverez la force de célébrer les bons moments. Je pense à vous tous aujourd’hui. (sic) ”

Pendant ce temps, Kate a précédemment révélé qu’elle et Rio avaient une salle du souvenir dans leur maison dédiée à sa défunte épouse.

Elle a dit: “Je suis dans une maison qui n’est pas la mienne, et il y a les photos de mariage de Rio et Rebecca, c’est comme une expérience hors du corps. Je me promène dans la maison en pensant:” Qu’est-ce que je fais ici?.'”

Rio a ajouté: “Je savais qu’elle était un peu en désaccord avec elle. Et il était temps. Je disais:” Les enfants ne sont pas encore prêts, ils en ont assez. Si Je les démonte, et si ça casse l’un d’eux? Je ne peux pas risquer ça au détriment de ses sentiments. “

