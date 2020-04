Kate Ferdinand s’est sentie stressée au début du lock-out

2020-04-22 02:30:06

Kate Ferdinand s’est sentie “un peu anxieuse et stressée” lors de son premier verrouillage.

L’ancienne star de «The Only Way Is Essex» – qui est mariée à l’ancien as du football Rio Ferdinand – admet qu’elle craignait de ne pas avoir de «routine» au milieu de la pandémie de coronavirus.

Elle a dit: “Je pense juste que c’est un petit quelque chose que nous devons faire tous les jours. Au début du verrouillage, je me sentais un peu anxieux et stressé, je n’avais pas beaucoup de routine. Je sais que cela semble idiot le défi de squat, cela ne vous prendra peut-être que dix minutes, mais cela vous donne juste quelque chose à faire chaque jour qui peut vous garder concentré. Je pense que c’est assez bien, vous vous sentez comme si vous étiez dans une petite communauté qui le faisait ensemble. ”

Et la star de 28 ans a été ouverte sur ses expériences de verrouillage sur les réseaux sociaux et même si elle était un peu nerveuse au début, cela a été un “peu de thérapie”.

Elle a ajouté à Mail Online: “Je pense que nous avons toujours été assez intimes, alors j’étais un peu nerveuse mais c’est la réalité de notre vie. Nous avons commencé à mettre des choses là-bas, en fait, c’était comme un peu de thérapie, les gens en disant: “Oh, je ressens la même chose”, alors vous ne vous sentez pas si seul. C’est assez agréable, j’ai mis Rio là-bas en faisant une petite sieste, je l’ai attrapé pendant que je cuisinais, en faisant une petite sieste. C’était assez drôle. Je pense que tout le monde pense que tout le monde le gère parfaitement, donc juste pour avoir un peu plus de réalité autour de lui et pour se rapporter à d’autres personnes qui ne trouvent pas ça super facile qui aide. “

