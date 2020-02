Kate Hudson et Matthew McConaughey mettent en ligne leur combat «Love Fern»

17 ans plus tard et Kate Hudson et Matthew McConaughey ne voient toujours pas d’un œil à l’autre leur “fougère amoureuse”.

Vendredi, Matthew est allé sur Instagram pour partager un adorable instantané de “How to Lose a Guy in 10 Days”, la comédie romantique de 2003 avec les deux acteurs. Dans la scène, son personnage, Benjamin Barry, discute avec le personnage de Hudson, Andie Anderson, de laisser mourir la plante “fougère amoureuse” qu’elle lui a donné. Il a légendé la photo, “cette fichue fougère.”

Hudson a commenté le post de sa co-star avec un emoji qui pleurait et qui riait, avant de prendre la taquinerie d’un cran en mettant la photo sur sa page Instagram avec la légende, “cette fichue fougère …? Cette fichue fougère?!?! IL MOURIT! ❤️. “

Dans le film bien-aimé – qui a cimenté les deux en tant qu’idoles rom-com de bonne foi – Andie est chargé par son magazine d’obtenir un homme de tomber amoureux d’elle et de rompre avec elle dans 10 jours pour une histoire. Hijinks s’ensuit lorsque le beau qu’elle choisit, Benjamin, a fait un pari bien à lui.

Le cliché partagé provenait de la scène où Andie plante la nuit de poker du gars pour tenter de la saboter. Elle repère soudain la plante qu’elle a accordée à Ben et réagit de manière hilarante, pour essayer de le faire rompre.

“Oh non! Notre fougère amoureuse!” Dit Andie. “C’est mort.”

“Non, chéri, il ne fait que dormir”, lui dit Ben. “Tu l’as laissé mourir!” Andie répond: “Tu vas nous laisser mourir? Tu devrais y penser.”

En 2018, Kate et sa mère, Goldie Hawn, ont partagé leurs bons souvenirs du film, Kate révélant comment elle avait aidé à réaliser le film.

“J’étais très impliqué dans [the development stages]”, A rappelé Kate ET à l’époque. “Donc, pour regarder un film dans lequel j’étais si impliqué dès le début et voir le succès, [it] était génial.”

Goldie a jailli, “C’était tellement génial et c’est pourquoi c’était un si grand film – parce qu’il avait une si bonne chimie. Vous étiez si génial dedans, chérie.”

Pendant ce temps, l’échange de médias sociaux mignon entre Kate et Matthew nous a, et les fans, implorant une autre sortie cinématographique amusante avec les deux stars.

