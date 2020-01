Kate Hudson veut un «empire»

2020-01-18 01:30:03

Kate Hudson veut «construire un empire» avec ses multiples carrières, y compris sa marque Fabletics, ainsi que son podcast, et sa carrière de chanteuse et d’actrice.

Kate Hudson veut “construire un empire”.

La star de 40 ans équilibre sa carrière d’actrice aux côtés de sa marque de vêtements d’athlétisme Fabletics et de l’éducation de ses trois enfants – Ryder, 16 ans, qu’elle a avec Chris Robinson, Bingham, huit ans, avec Matt Bellamy et 15 mois Rani avec son petit ami Danny Fujikawa – et des sources ont déclaré qu’elle souhaitait se développer encore plus et entreprendre différents projets.

Kate dirige également un nouveau podcast, possède sa propre marque de vodka et souhaite poursuivre sa carrière de chanteuse.

Un initié a déclaré au magazine Us Weekly: “Elle se lève tôt pour s’entraîner, préparer les enfants pour l’école et aller travailler, et elle trouve toujours l’énergie d’aller dîner avec des copines ou de préparer le dîner pour la famille lorsqu’elle rentre à la maison.

“Elle construit un empire et continue de chanter et de jouer. Elle veut tout faire.”

Et bien qu’il y ait beaucoup dans son assiette, Kate ne pourrait pas être plus heureuse.

La source a ajouté: “Elle équilibre beaucoup de choses différentes, mais elle est très contente et se sent vraiment épanouie.”

Kate a également le soutien de son petit ami Danny, qui est sur place pour prendre en charge les responsabilités parentales lorsque la star de “ Almost Famous ” est occupée par sa carrière mouvementée.

L’initié a dit à propos de Danny: “C’est un père très actif et un véritable partenaire, et c’est une excellente équipe.”

Pendant ce temps, Kate elle-même avait déjà parlé de son style de vie occupé, affirmant qu’elle s’assurait de “fermer” son téléphone lorsqu’elle rentrait du travail afin qu’elle puisse être complètement présente pour sa progéniture.

Elle a dit: “Si je viens de 9 à 5 ans, que je fais tout mon travail et que j’éteins mon téléphone, je peux avoir une vie équilibrée. J’essaie de ne pas laisser le travail se répandre avec les enfants.”

Mots clés: Kate Hudson

Retour au flux

.