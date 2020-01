Kate McKinnon a “ explosé ” avec Beyonce

2020-01-07 16:30:07

Kate McKinnon a “explosé” quand elle est venue face à face avec Beyonce et Jay Z aux Golden Globe Awards parce qu’elle était trop frappée par les étoiles pour parler.

La star de ‘Saturday Night Live’ et sa sœur, Emily Lynne Berthold, ont été stupéfaites d’apprendre qu’elles partageraient une table avec le “roi et la reine d’Amérique” lors de l’événement de cette année, alors elles avaient répété des sujets de conversation à aborder avec le couple. .

Cependant, alors qu’Emily était à l’aise avec les hitmakers de ‘Bonnie and Clyde’, Kate était trop consternée pour parler.

S’adressant à l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres – qui était également sur la table avec son épouse Portia de Rossi – Kate a déclaré: “Je veux dire la table où nous étions – eh bien vous êtes là et vous êtes pour moi, tout. Et puis Portia, tout.

“Et puis nous avons eu Carol Burnett, vous savez, la légende américaine. Et puis il y avait aussi Beyoncé et Jay-Z à la table, qui, je veux dire, ils sont le roi et la reine d’Amérique, ils étaient incroyablement gracieux.

“Mais ma sœur et moi avons découvert que nous allions être à leur table et avons commencé à paniquer et à dresser une liste,” Eh bien, que dis-nous? Nous vivons dans des appartements d’une chambre à New York. Que pouvons-nous dire? Utilisez-vous Bonjour Quel genre de lait aimez-vous boire?

“Ma sœur est allée tout de suite et avait des boules d’acier et Beyoncé était tellement gentille et j’étais tellement … Je prétendais juste que j’avais quelque chose sur mon pantalon.

“Alors je l’ai fait sauter. Je l’ai fait sauter.”

Ellen, 61 ans, a souligné que Kate se mélangeait régulièrement avec des stars mondiales quand elles étaient invitées sur ‘Saturday Night Live’, mais elle a insisté sur le fait que ce n’était pas la même chose.

Elle a répondu: “Pas Beyoncé. Nous savons tous que c’est différent. Nous savons tous.”

L’actrice de «Ghostbusters» était à l’événement pour remettre à Ellen le Carol Burnett Award for Achievement in Television, et la star de «Finding Dory» a admis qu’elle «se sentait mal» en demandant à son copain de monter sur scène.

Mais elle a ajouté: “Je voulais que ce soit toi qui me remette le prix.”

Bien que Kate ait admis qu’elle n’aimait généralement pas «quitter la maison», la remise de l’honneur était quelque chose qu’elle ne pouvait pas refuser.

Elle a dit: “Au moment où vous m’avez envoyé un texto, je me suis dit:” Oui, oui, oui “, parce que vous savez que vous avez changé ma vie.

“Vous avez changé la vie de tant de gens, pas seulement en tant que comédien. Je veux dire, vous êtes le plus grand comédien de tous les temps, mais à part cela, la vie que vous avez menée, les choix que vous avez faits et la bravoure que vous avez montrée.

“Donc, je voulais juste avoir une chance de dire aux gens ce que cela a signifié pour moi et comment cela a changé ma vie.”

