Kate Middleton a admis être une “ maman célèbre ” qui a rendu la grossesse tellement plus difficile

Les pressions de faire partie de la famille royale ont fait peau neuve avec Meghan Markle et le prince Harry. Se plaignant depuis longtemps du manque d’intimité, ils ont pris la mesure drastique de se retirer de leurs fonctions royales pour échapper aux projecteurs. Alors que la distance relative du prince Harry du trône a permis une telle étape (bien que toujours controversée) pour sa famille, le prince William et son épouse Kate Middleton devraient faire face aux pressions de la célébrité.

Middleton a été félicitée pour son sang-froid, sa confiance et sa capacité à agir de manière royale face à une foule. Récemment, elle a expliqué comment sa renommée avait certainement rendu la grossesse difficile.

Le prince William et Kate Middleton ont une famille grandissante

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants et toute la famille est largement appréciée du public britannique. Leur premier enfant, Prince George, est né en 2013, deux ans après le mariage étonnant de ses parents en 2011. En 2015, la princesse Charlotte a rejoint la famille. En 2018, leur plus jeune enfant, un fils du nom de Prince Louis, est né.

La spéculation a circulé depuis que la famille prévoit de s’étendre encore plus. De nombreux fans ont commencé à examiner les photos et les apparitions publiques de Middleton à la recherche de signes de bosse de bébé. Alors que le public a prédit une quatrième grossesse plusieurs fois depuis la naissance du prince Louis, les murmures restent des rumeurs non confirmées à ce stade.

Kate Middleton | Paul Campbell / .)

Kate Middleton est largement considérée comme une maman incroyable

Middleton est célèbre pour sa capacité à rester calme et calme dans les moments de stress. Être parent dans les limites du protocole royal a certainement mis ces compétences à l’épreuve. Que ce soit pour éviter l’effondrement d’un tout-petit tout en gérant parfaitement sa tenue et ses talons, ou pour rendre visite à d’autres enfants dans des écoles du pays, Middleton s’est révélée être une mère capable et talentueuse.

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses compétences que Middleton apportera avec elle sur le chemin de devenir la reine. Le prince William devrait largement suivre son père (qui sera le monarque le plus âgé jamais couronné sur le trône) au poste de roi. Lorsque cela se produira, Middleton mettra tout son charme et sa grâce à l’épreuve ultime; un rôle qu’elle semble prête à remplir.

La grossesse a été difficile pour Kate Middleton

Malgré sa personnalité apparemment inébranlable, Middleton a récemment parlé des défis d’être enceinte et sous les projecteurs. Sa capacité à être parfaitement polie sur presque toutes les photos d’elle pendant ses grossesses a peut-être masqué la réalité. La vérité est que Middleton était très malade. En fait, elle souffrait d’hyperémèse gravidique, une forme grave de nausée matinale qui peut entraîner de graves complications si elle n’est pas prise en charge. Elle a même passé quelques jours hospitalisée en réponse à son état.

Toujours à réfléchir sur la façon dont son rôle est lié à ceux qui l’entourent, Middleton a déploré la façon dont sa maladie a provoqué une lutte pour tout le monde: «C’était certainement un défi. Pas seulement pour moi, mais aussi pour vos proches autour de vous… William n’avait pas l’impression qu’il pouvait faire beaucoup pour aider. Il est difficile pour tout le monde de vous voir souffrir. “

Bien sûr, Middleton avait la pression supplémentaire de se sentir misérable alors qu’il y avait constamment des caméras sur son visage et d’adorer les fans qui voulaient connaître tous les détails de sa grossesse et de ses naissances. Il ne peut pas être facile de garder un visage heureux tout le temps dans ces circonstances, mais Middleton était prêt à relever le défi. Alors que la future reine continue de faire face à de nouvelles rumeurs de grossesse et maintient son rôle de mère au milieu de ses fonctions royales occupées, il est important de se rappeler que célèbres ou non, la grossesse et la parentalité ont des conséquences sur tout le monde.