Kate Middleton a joué «difficile à obtenir» lorsqu’elle a commencé à sortir avec le prince William

Kate Middleton n’était pas une prise facile, même pour un futur roi. Quand elle a posé les yeux sur le prince William pour la première fois, Kate aurait eu des relations amoureuses avec un autre homme et joué “dur à obtenir”. Heureusement pour William, Kate a fini par céder, mais pas avant d’être devenus de bons amis. Voici comment la romance de Kate et William a vraiment commencé.

Prince William et Kate Middleton | Ben Stansall – Piscine WPA / .

Dans la première romance de Kate Middleton avec le prince William

Kate et William se sont croisés pour la première fois à l’université de St. Andrews au début des années 2000. Les rapports indiquent que William a remarqué Kate lorsqu’elle était mannequin lors d’un défilé de mode pour l’université.

La future duchesse de Cambridge a secoué une robe transparente sur le podium, qui aurait attiré l’attention de William. Des sources à l’époque disent que William s’est retourné et a dit à ses copains, “Wow, Kate est sexy.”

Dans son livre, The Making of a Royal Romance, auteur Katie

Nicholl a affirmé que William était immédiatement tombé amoureux de Kate Middleton. Après le

défilé de mode, il se serait présenté et lui aurait dit qu’elle

coup écrasé.

“Elle l’a joué très cool et à un moment donné quand William

semblait se pencher pour l’embrasser, elle s’est éloignée », a ajouté Nicholl.

William et Kate ont continué à être de bons amis et ont même emménagé dans le même appartement avec quelques autres camarades de classe l’année suivante. Bien que nous connaissions beaucoup la vie amoureuse de William à cette époque, l’histoire romantique de Kate est restée plus mystérieuse.

Kate était-elle célibataire lorsqu’elle a rencontré le prince William?

Avant de s’inscrire à l’Université de St. Andrews, Kate était en

une relation avec un homme du nom de Willem Marx. Il est actuellement reporter et

a écrit un livre intitulé Balochistan at a Crossroads.

Willem est employé par CNBC et fait des reportages sur la politique et les affaires

nouvelles à Londres. On ne sait pas quand il a cessé de sortir avec Kate, mais au moment où elle

a rencontré William, elle sortait avec une personne complètement différente.

En passant, Kate Middleton aurait également daté Henry Ropner quand elle et William se sont séparés en 2007. Ropner vient d’une famille très riche qui possède une entreprise de transport maritime qui vaut des millions de dollars.

La relation de Kate et Ropner a été de très courte durée en tant que William

et Kate se sont réunis quelques mois après avoir fait une pause. Ils ont ensuite

engagez-vous en 2010 et faites le noeud lors d’une belle cérémonie à l’intérieur

Abbaye de Westminster en 2011.

Kate Middleton sortait quand elle a rencontré le prince William

En parlant de la vie amoureuse de Kate avant William, elle sortait avec

un autre homme quand William l’a vue sur le podium. Selon Mirror,

Kate était en couple avec un étudiant nommé Rupert Finch, qui était dans son

l’année dernière à l’université.

Après avoir rencontré Kate au défilé de mode, l’expert royal Victoria

Arbiter dit que William “a exprimé un intérêt” pour elle et voulait

pour déclencher une romance.

Mais parce que Kate Middleton était dans une relation, elle a joué

“Difficile à obtenir.” Comme l’a expliqué Arbiter, Kate savait ce qui était en jeu

et ne voulait pas apparaître comme si elle était une prise facile pour le futur roi.

“Elle ne voulait pas donner la mauvaise impression ou la faire

trop facile pour Will », a-t-elle expliqué.

À un moment donné, Kate et Finch se sont séparés, ouvrant la porte à

William à plonger et à travailler sa magie. On ne sait pas exactement quand William et

La relation de Kate est devenue romantique, mais nous savons que son père l’a nié

aussi tard qu’en 2003 (même si cela aurait pu être une tentative de garder

intimité).

Le prince William était-il un homme à femmes?

Avec Kate sortant avec quelqu’un d’autre, William était libre de jouer

champ. Dans son livre, William et Catherine, Andrew Morton a écrit comment

William était un «homme de dames» total et vérifiait constamment

partenaires potentiels.

“William était connu pour son oeil itinérant, qui jetterait

autour d’une pièce vérifiant le talent féminin, alors qu’il semblait absorbé

dans les conversations de son compagnon », a écrit Morton. “Tout le monde pense

Harry est le vilain. Pas vrai. William est un homme à femmes. “

Heureusement pour Kate Middleton, William n’a pas réussi

quelqu’un d’autre. Bien qu’ils aient commencé comme de bons amis, cela n’a pas pris longtemps

avant de passer au niveau supérieur.

Après avoir obtenu son diplôme de St. Andrews, il a fallu cinq ans à William avant de proposer à Kate. En cours de route, le couple a fait face à son plus grand défi en 2007 quand il a décidé d’arrêter.

La scission a choqué les observateurs royaux du monde entier, dont beaucoup attendaient une proposition. La paire, bien sûr, s’est reconstituée la même année et se renforce depuis. Kate Middleton et le prince William sont mariés depuis près d’une décennie et partagent trois adorables enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.