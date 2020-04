Kate Middleton a-t-elle des amis célèbres comme Meghan Markle?

C’est un fait connu que les personnes célèbres ont de grands cercles d’amis, généralement composés principalement d’autres personnes qui sont également célèbres. En ce qui concerne Meghan, la duchesse de Sussex, nous savons qu’elle a certainement plusieurs amis qui sont à l’honneur. Ayant passé des années dans le métier d’acteur et faisant le travail humanitaire qu’elle aime tant, Meghan a eu l’occasion de rencontrer de nombreuses célébrités avec lesquelles elle a noué des relations étroites et durables.

En ce qui concerne la belle-sœur de Meghan, Kate, duchesse de Cambridge, nous ne savons pas vraiment grand-chose de sa vie privée. La duchesse de Cambridge a certainement des amis proches avec qui elle voit et parle régulièrement, mais elle n’a vraiment été photographiée avec personne autant que Meghan.

On peut se demander si Kate connaît sa juste part de personnages célèbres. Ses fonctions royales l’ont emmenée partout dans le monde et elle a eu l’occasion de rencontrer des gens vraiment incroyables. Il ne fait aucun doute qu’au fil des années, Kate est devenue assez proche de ceux à qui elle a été présentée, ce qui amène de nombreux fans à se demander: Kate a-t-elle des amis célèbres comme Meghan?

La vie de conte de fées de Kate Middleton

Kate Middleton | Samir Hussein / WireImage

Kate est définitivement quelqu’un qui vit une vie de conte de fées. Elle est passée de l’aînée d’une famille typique de cinq personnes à devenir un nom familier et la future reine consort d’Angleterre.

Après avoir commencé ses études à l’Université de Saint Andrews, Kate a eu la chance de rencontrer et de tomber amoureux d’un beau prince, de se marier et de devenir l’une des femmes les plus recherchées au monde. Il est sûr de dire que la plupart des gens ne peuvent que rêver d’une vie comme celle de Kate et elle est absolument merveilleuse dans l’exercice de toutes ses fonctions royales aux côtés du prince William.

Meghan Markle a un énorme cercle d’amis célèbres

Comme nous le savons, Meghan et Kate viennent d’horizons extrêmement différents. Kate a grandi dans la campagne anglaise, tandis que Meghan vient de la ville de Los Angeles.

Ayant été une actrice à succès avant de rencontrer le prince Harry, Meghan a eu l’occasion de créer des relations avec de nombreuses célébrités. Alors, qui est dans son cercle intérieur? Selon Town & Country, ses amis les plus proches incluent la star du tennis Serena Williams, la créatrice de mode Misha Nonoo, l’actrice de Bollywood devenue Hollywood, Priyanka Chopra, et plus encore.

Meghan est également assez proche de ses co-stars de Suits, et la plupart d’entre eux se sont envolés pour l’Angleterre pour assister au mariage de Meghan avec le prince Harry en 2018. Les fans se souviendront d’avoir vu Abigail Spencer, Patrick J. Adams et le reste du casting arriver à la chapelle de Windsor pour soutenir leur amie lors de sa journée spéciale.

Kate Middleton a-t-elle des amis célèbres comme Meghan Markle?

Kate est sans doute l’une des personnes les plus célèbres auxquelles on puisse penser, mais a-t-elle un cercle serré d’amis célèbres comme Meghan? Selon Bonjour! Magazine, il s’avère que oui.

Il existe de nombreuses célébrités que Kate peut appeler ses copines proches, et certaines d’entre elles sont en fait assez surprenantes. Qui sont-ils? Roger Federer, un joueur de tennis, est un ami de Kate et il est même très proche du reste de la famille Middleton.

De nombreux fans ne se sont peut-être pas rendu compte que lorsque Kate et Reese Witherspoon se sont rencontrées il y a quelques années, ils ont immédiatement réussi et sont restés en contact depuis. N’oublions pas Victoria Beckham et Elton John, deux autres amis proches de Kate qui étaient tous les deux à son mariage en 2011 avec le prince William.

On dirait que la duchesse de Cambridge a une longue liste d’amis célèbres tout comme Meghan.