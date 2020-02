Kate Middleton a «tranquillement repris le dessus» et est entrée dans un «rôle plus confiant» dans la famille royale

Catherine, duchesse de Cambridge, a intensifié son jeu de façon spectaculaire depuis que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont quitté la famille royale. Avec le drame de sortie qui commence à s’installer, les fans royaux prennent note de la façon dont Kate prend son envol et montre une nouvelle confiance en se consacrant à des projets qui la passionnent vraiment.

Kate Middleton | Samir Hussein / WireImage

Kate montre une nouvelle confiance et augmente son implication

Kate semble franchir une nouvelle étape alors qu’elle joue un rôle plus actif dans les projets et les engagements royaux, qui peuvent ou non avoir quelque chose à voir avec le prince Harry et Meghan quittant la famille royale.

“Sa voix devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu’elle gagne en confiance”, a commenté le commentateur royal Omid Scobie lors du podcast HeirPod, notant la visibilité accrue de Kate alors qu’elle visitait le Royaume-Uni et d’autres arrêts pour promouvoir son enquête sur la petite enfance.

“Cela a, bien sûr, déclenché une conversation sur l’éducation de la prochaine génération d’enfants et Kate a vraiment pu se lancer dans un rôle plus confiant”, a-t-il ajouté.

Elle prend de la vapeur

Scobie a continué, partageant comment les fans royaux ont vu beaucoup plus de Kate récemment.

«Nous l’avons vue tranquillement au cours des derniers mois prendre un peu de vapeur. Je pense que je ne devrais pas être trop critiqué pour avoir dit cela, mais il y avait eu des moments où elle avait l’impression qu’elle ne faisait pas grand-chose. Et nous sommes maintenant à un point où je pense qu’elle réalise vraiment l’impact qu’elle peut avoir en utilisant sa plate-forme à bon escient. “

«Et ce travail avec les premières années, qui est un projet pour toute la vie, elle prévoit de continuer avec cela au moins pour la prochaine décennie. En se concentrant sur l’impact des expériences de l’enfance et du point de vue des parents, de la perception de l’enfant et du point de vue du soignant, c’est vraiment quelque chose d’important pour elle », a-t-il noté.

Kate est passionnée par son nouveau projet

Kate a lancé son sondage 5 grandes questions et a activement promu le travail dans un certain nombre d’apparitions pour entamer une conversation sur les expériences de la petite enfance et fournir les meilleures bases pour le développement de l’enfant.

Kate a partagé son intérêt pour le projet de la petite enfance lors d’une interview sur le podcast Happy Mum Happy Baby, l’appelant “tout un voyage” et notant à quel point elle est “” ravie d’en parler un peu plus publiquement. “

«Depuis que je me suis mariée, je me suis vraiment intéressée à cela, c’est devenu une énorme passion – sortir et écouter ce qui fait vibrer les gens et aussi les choses qui unissent les gens et aussi les difficultés auxquelles les gens sont confrontés», a partagé Kate.

Elle a poursuivi: «Rencontrer des gens aux prises avec la toxicomanie, l’itinérance, la maltraitance et des choses de ce genre, vous vous sentez vraiment touché par certains des défis auxquels les gens sont confrontés et son déchirante d’entendre. Plus vous regardez dans les expériences de chacun, une grande partie de celles-ci remontent aux premières années de la vie de quelqu’un et vous l’entendez maintes et maintes fois à travers le pays, à travers le monde. “

Elle a en outre expliqué comment les expériences de l’enfance peuvent avoir un impact à long terme sur la santé et le bonheur, notant: «Je suppose que cela a vraiment motivé mon intérêt à creuser profondément [into early years]. J’ai parlé à des universitaires, à des médecins, à des praticiens, à des organisations caritatives… essayant de trouver ce qui pourrait être fait pour aider à prévenir certains de ces défis sociaux vraiment tristes. “