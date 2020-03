Kate Middleton admet qu’elle aurait “ fait les choses différemment ” pendant la grossesse et après

La plupart des fans royaux pensent que Catherine, la duchesse de Cambridge est une grande

maman. Certains diront même qu’elle est

une maman exceptionnelle. Au lieu de compter sur la nounou pour

élever ses enfants pendant qu’elle part en vacances exotiques et magasins de vêtements raffinés,

la duchesse de Cambridge adopte une approche pratique rafraîchissante de la parentalité. Elle

dépose même ses deux enfants aînés à

l’école tous les matins.

Kate a certainement l’air de la tuer lors du match parental.

Cependant, la duchesse n’a pas un sens suffisant de l’ego sur la façon dont elle a été

élever le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis jusqu’à présent. Elle est même allée

pour dire qu’il y a beaucoup d’actions qu’elle changerait si elle pouvait revenir en arrière

et recommencez la grossesse.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Kate Middleton a connu des grossesses difficiles

La famille royale n’a jamais essayé de camoufler la détresse

état de santé que Kate a connu au cours de ses trois grossesses, ce qui

les experts royaux supposent que c’est une des principales raisons pour lesquelles le duc et la duchesse de Cambridge

n’a pas eu de quatrième enfant.

La duchesse a souffert d’hyperémèse gravidique – des nausées matinales extrêmes – qui peuvent parfois nécessiter une hospitalisation. “[It was] complètement pourri! J’étais vraiment malade – je ne mangeais pas les choses que je devrais manger – mais pourtant, le corps était toujours en mesure de retirer toute la bonté de mon corps et de développer une nouvelle vie, ce qui, je pense, est fascinant », a déclaré Kate lors d’un entretien avec le podcast Happy Mum, Happy Baby.

Cependant, passer par l’hyperémèse a aidé Kate à se concentrer sur

santé mentale. «C’est par hyperémèse que j’ai vraiment réalisé le pouvoir de

l’esprit sur le corps parce que je devais vraiment tout essayer pour tout

essayez de m’aider », a-t-elle déclaré.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Elle a dit qu’elle aurait «fait les choses différemment» maintenant

Retour sur ses expériences

grossesses précédentes, Kate a admis qu’elle gérerait tout différemment

maintenant, en particulier en ce qui concerne les soins à sa santé mentale au cours de cette cruciale

moment de la vie.

«Je me sens énorme

responsabilité parce que ce que j’ai appris au cours des dernières années est tellement

fascinant et j’aurais certainement fait les choses différemment, même pendant mon

grossesse, que je ne l’aurais fait maintenant », a-t-elle déclaré sur le podcast.

«J’ai trouvé fascinant de voir

le bien-être de la mère – pas seulement physiquement, vous savez qu’il y a tellement

des informations pour vous assurer que vous vous entraînez et que vous avez une bonne santé

régime alimentaire et des choses comme ça, qui, oui, est certainement important – mais le

le bien-être émotionnel de la mère a un impact direct sur le bébé que vous

croissance.”

La maman royale a admis qu’elle savait à quel point

c’est promouvoir

sensibilisation à la santé mentale, mais si elle le faisait à nouveau, ce serait un important

concentrer.

Kate Middleton et le prince William | Ben Stansall – Piscine WPA / .

Kate Middleton est devenue plus sûre d’elle en

ans

Cela a été incroyable de voir la duchesse de Cambridge se transformer d’une nouvelle épouse provisoire en une mère de trois enfants capable et confiante et future reine consort. Sur la base de ses déclarations lors de l’interview en podcast, il est évident que Kate a une bonne poignée pour garder son corps et son esprit en bonne santé, en particulier pendant la grossesse et la maternité précoce.

Et si elle et le prince William décident d’élargir leur

couvent à nouveau, elle sera prête à gérer le bilan mental, physique et émotionnel

ça pourrait la prendre.