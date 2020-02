Kate Middleton «bat toujours» le prince William de cette manière surprenante

Lorsque nous regardons le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, nous ne les considérons généralement pas comme étant compétitifs, au moins entre eux. Ils semblent travailler en équipe avec tout ce qu’ils font, de l’exercice de fonctions royales à d’excellents parents en passant par leurs trois adorables enfants.

Ce que les fans royaux oublient souvent, c’est que derrière des portes closes, la famille royale nous ressemble plus que nous ne le pensons. Le prince William et Kate, en particulier, sont l’un des couples royaux les plus terre-à-terre de tous les temps – ils font tout, des soirées cinéma aux moments de qualité avec les enfants.

De plus, le duc et la duchesse de Cambridge sont assez athlétiques et aiment s’amuser de temps en temps. Nous ne pouvons qu’imaginer les plaisanteries ludiques qui se passent entre eux chaque fois qu’ils en ont l’occasion pour un temps d’arrêt, et il se trouve que la duchesse sait vraiment comment se débrouiller.

Voici comment Kate «bat toujours» le prince William de cette manière surprenante.

Kate Middleton est tout à fait l’athlète

Kate Middleton | Chris Jackson / .

Nous savons tous que la petite sœur de Kate, Pippa, est une passionnée de sport et d’exercice, mais beaucoup de gens ne se rendent peut-être pas compte que Kate elle-même est plutôt athlétique. La duchesse est extrêmement athlétique depuis ses jours d’école et son amour pour l’activité physique est toujours aussi fort.

Selon Shape, elle participe à un tas de choses différentes. Kate est connue pour aimer le ski et a même fait quelques voyages de ski avec le prince William. En plus de cela, lorsqu’elle était à l’internat, elle était une coureuse passionnée et une joueuse de hockey sur gazon et faisait même partie de l’équipe d’aviron.

Kate et le prince William ont également été vus lors de nombreux événements encourageant leurs équipes préférées depuis la touche. Au fil des ans, ils ont été photographiés s’amusant lors de matchs de polo, de matchs de rugby et même de courses de chevaux. On dirait que Kate ne se lasse jamais de toute l’excitation.

Kate Middleton est connue pour être compétitive

Kate peut être facile à vivre quand nous la voyons lors d’événements et de missions royales, mais elle est en fait connue pour être quelque peu compétitive. Elle et le prince William aiment se défier, et selon le Daily Mail, ils adorent participer à des compétitions amicales les uns avec les autres.

Alors, qu’incluent leurs défis amicaux? Eh bien, ils ont eu une course de bateaux en 2011, où le prince William est sorti vainqueur. Ils ont également eu une course amusante lorsqu’ils ont assisté à une séance d’entraînement pour le marathon de Londres et ont tous deux été distancés par le prince Harry, qui les a rejoints lors de l’événement.

L’un de leurs plus récents défis a été lors de leur tournée royale au Pakistan lorsqu’ils se sont affrontés dans une partie de cricket, le sport national du pays. Le prince William et Kate sont si compétitifs, en fait, qu’ils ont même des rivalités amicales entre eux dans la cuisine, voyant qui peut créer les plats les plus délicieux et les douceurs sucrées.

Kate Middleton «bat toujours» le prince William de cette façon surprenante

Il y a certains moments où le prince William remporte clairement les défis du couple, mais à quelle activité ne battra-t-il jamais Kate? Selon The Sun, le tennis est son sport préféré et elle bat son mari à chaque fois qu’ils jouent.

Kate a eu des leçons et elle est excellente dans le jeu. Le duc et la duchesse de Cambridge ont joué plusieurs fois l’un contre l’autre, mais jusqu’à présent, le prince William ne peut tout simplement pas battre sa femme. Elle aime tellement le tennis qu’elle a même initié Prince George à ce sport et lui donne également des leçons.

Nous espérons qu’un jour nous pourrons voir le prince William et Kate jouer l’un contre l’autre, et peut-être même que le prince George pourra aussi s’amuser avec eux!