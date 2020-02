Kate Middleton décrit la “ pure joie ” sur le visage du prince William lorsqu’ils ont accueilli le prince George

Kate Middleton a récemment parlé de la naissance de son fils aîné, Prince George. La duchesse de Cambridge a décrit ce que c’était que de voir le prince William exprimer sa «pure joie» lorsqu’il a découvert que son premier enfant était un garçon. L’entrevue faisait partie de la nouvelle initiative de Kate, 5 grandes questions sur les moins de cinq ans, qui promeut le développement de la petite enfance.

Kate Middleton, avec le prince William et le prince George | Oli Scarff / .

Kate Middleton partage ses réflexions sur le fait d’être parent

Middleton a été très occupée avec son nouveau programme de développement de l’enfant, qui interroge les parents au Royaume-Uni sur les valeurs qu’ils transmettent à leurs enfants. L’objectif de l’initiative est d’entamer une conversation et, en fin de compte, de changer la façon dont les gens comprennent leur rôle de parents.

Dans le cadre de l’émission, Middleton a participé à une interview très personnelle sur le podcast de Giovanna Fletcher, intitulée «Happy Mum, Happy Baby». Au cours de leur conversation, elle a discuté d’une variété de sujets, y compris ce qu’elle pensait de devenir mère pour la première fois.

Kate Middleton a révélé qu’elle avait beaucoup de questions

tout au long de sa première grossesse et, comme la plupart des gens, ne savait pas si elle était

correctement équipé pour élever un enfant.

Kate a également parlé du moment où elle a tenu Prince George pour la première fois et a admis qu’elle était en admiration devant le miracle de l’accouchement.

“C’est extraordinaire – comment le corps humain peut-il faire ça?”

Kate a partagé. «C’est vraiment extraordinaire, en fait. [George] était très

Doux et [I was] en quelque sorte soulagé qu’il soit un garçon heureux et en bonne santé. »

Comment le prince William a-t-il réagi en devenant père?

Middleton n’était pas le seul à être submergé d’émotions lors de la naissance de George. Selon Town and Country, la duchesse de Cambridge a révélé que William brillait pratiquement lorsqu’il a appris que George était un garçon.

“C’était une surprise. Mais aussi voir… tu sais, ton mari,

William… voyant la pure joie de son visage, c’était vraiment spécial », dit-elle

déclaré.

Kate Middleton a ensuite parlé de ce que c’était que de garder George à l’extérieur de l’aile Lindo de l’hôpital peu après la naissance. Même si elle avait l’air très calme au moment de la photo, elle a admis que toute l’expérience était «terrifiante».

C’est probablement pourquoi Meghan Markle a décidé de ne pas prendre de photo après avoir accueilli son premier enfant, Archie Harrison, au printemps dernier. Comme les observateurs royaux s’en souviendront, Meghan a opté pour une naissance privée et a ensuite partagé des photos de son nouveau-né sur les réseaux sociaux.

Bien que Middleton n’ait pas été trop enthousiasmée par la séance photo, elle a dit qu’elle comprenait que les fans étaient ravis de voir George pour la première fois. À la fin de la journée, elle a estimé qu’il était très important de jeter un coup d’œil au public sur George et de partager l’expérience avec eux.

Pourquoi la duchesse de Cambridge est-elle si candide à propos de la maternité?

Middleton est mariée à William depuis près d’une décennie. Alors que les deux partagent maintenant trois enfants, elle donne rarement des interviews sur sa vie personnelle.

Une source proche de la famille affirme que Kate Middleton parle de sa mère parce qu’elle veut vraiment partager ses expériences avec le public. La source dit qu’elle ne participe pas à un exercice de vanité et qu’elle prend au sérieux son travail dans le développement de la petite enfance.

“Elle s’expose”, a expliqué l’initié.

«Ce n’est pas un exercice de vanité. C’est elle qui parle de son travail et

ce qu’elle a appris en tant que mère grâce à son travail. »

Middleton, bien sûr, a parlé de sa propre enfance pendant le podcast et a révélé que sa famille était très unie. Elle a également déclaré que sa grand-mère avait une énorme influence sur sa vie et qu’elle n’hésitait jamais à passer du temps avec elle et ses frères et sœurs.

Kate Middleton parle de jongler avec sa famille et ses devoirs royaux

En tant que membre senior de la famille royale, Middleton a une vingtaine d’engagements royaux à accomplir chaque année. Tout comme une mère qui travaille normalement, la duchesse de Cambridge a souvent du mal à équilibrer son temps entre le travail et la maison.

“C’est un défi constant – vous l’entendez maintes et maintes fois

des mamans, même les mamans qui ne travaillent pas nécessairement et qui ne sont pas

comment devoir jongler entre la vie professionnelle et la vie de famille », a-t-elle expliqué.

Middleton a également avoué qu’elle se sent souvent coupable lorsqu’elle doit laisser ses enfants à la maison pour exercer ses fonctions royales. L’entretien confirme, mais confirme qu’elle est très pratique lorsqu’il s’agit d’élever ses enfants.

Le prince William et Kate Middleton partagent trois enfants – George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a donné naissance à Louis au printemps 2018 et, selon les rumeurs, songe à ajouter un autre enfant au mélange.