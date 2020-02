Kate Middleton deviendra la reine Catherine lorsque le prince William prendra le trône malgré son titre officiel

Les observateurs royaux spéculent depuis longtemps sur le titre que Kate Middleton obtiendra une fois que son mari, le prince William, sera sur le trône. Le titre officiel de Kate sera Queen Consort, mais certains experts royaux pensent que la duchesse de Cambridge sera appelée reine après que William ait hérité de la couronne. Quelles sont les chances que Kate devienne reine lorsque William accède au trône?

La reine Elizabeth adore Kate Middleton

Lorsque Kate a commencé à sortir avec William au début des années 2000,

avait beaucoup de doutes sur la façon dont elle ferait face aux pressions d’être une

Royal. Mais après près de 9 ans de mariage et trois enfants à son actif, Kate

a prouvé qu’elle est très habile à gérer les projecteurs royaux.

Avec la reine Elizabeth toujours sur le trône, les fans verront Kate Middleton mûrir encore plus dans les années à venir. Les experts royaux Zoe Burrell et Angela Mollard pensent que Kate est allée plus loin que ses pairs et a joué le jeu avec brio jusqu’à présent.

Voir ce post sur Instagram

Le dimanche du Souvenir, le duc et la duchesse de Cambridge se sont joints à Sa Majesté la Reine et aux membres de @TheRoyalFamily, alors que la nation rendait hommage à ceux qui ont perdu la vie au cours d’un conflit. La duchesse de Cambridge a rejoint la reine et la duchesse de Cornouailles sur le balcon du ministère des Affaires étrangères pour le service national du souvenir, alors que le prince de Galles déposait une couronne au cénotaphe au nom de la reine, qui est chef des forces armées. , suivi du duc de Cambridge, du duc de Sussex, du duc d’York et des membres de la famille royale. Chaque année, la nation s’unit le dimanche du Souvenir, traditionnellement organisé à 11h le deuxième dimanche de novembre, pour honorer le service et le sacrifice de notre communauté des Forces armées, des vétérans britanniques et du Commonwealth, des Alliés qui ont combattu à nos côtés et des militaires civils et femmes impliquées dans les deux guerres mondiales et les conflits ultérieurs PA / Crown Copyright #WeWillRememberThem

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 10 novembre 2019 à 5h25 PST

“Nous allons maintenant voir Kate grandir d’une manière que nous

a vu la princesse Diana grandir », a expliqué Mollard. “Nous ne l’avons jamais vue atteindre

cette maturité et je pense que Kate se débrouille avec brio. Elle en a trois

les enfants, elle ne se trompe jamais et elle fait preuve d’imagination avec elle

Robes.”

Les conjoints du monarque régnant reçoivent généralement le titre de conjoint. Le prince Philip, par exemple, détient actuellement ce titre et l’épouse du prince Charles, Camilla Parker Bowles, sera nommée reine consort une fois qu’il montera sur le trône.

Burrell et Mollard, cependant, croient que le titre de Kate sera

différent – et tout se résume à ce que les médias l’appellent.

Kate Middleton deviendra-t-elle reine?

Il ne fait aucun doute que le titre officiel de Kate sera Reine

Consort une fois que William a hérité de la couronne. Selon Express, Mollard et Burrell soutiennent que les membres

des médias l’appelleront la reine Kate, un nom qui restera probablement.

“Camilla sera la reine consort comme Kate en fait,

elle ne s’appellera pas Reine Camilla », a expliqué Mollard. “Cependant, je

pense qu’il y a beaucoup plus de chances que sous la mode décontractée, nous appellerons Kate,

Reine Kate ou Reine Catherine. “

Mollard a ajouté que Kate Middleton aura gagné ce surnom au moment où William sera roi, du moins en ce qui concerne l’opinion publique. Sur la base de tout ce que la duchesse de Cambridge a fait au cours de la dernière décennie, il est difficile de contester cela.

Il existe également un précédent historique pour étayer la théorie. La princesse Diana était appelée princesse depuis qu’elle avait fait le lien avec Charles en 1981. Son titre officiel, cependant, était Diana, princesse de Galles.

Diana a mentionné cette subtile différence dans plusieurs interviews,

mais le nom est resté même après le divorce de Charles. La même chose pourrait arriver avec

Kate, bien que beaucoup de choses puissent se produire au moment où William s’assoit sur le trône.

La duchesse de Cambridge aide la famille royale à aller de l’avant

Parler du titre de Kate survient à une époque turbulente pour la monarchie. Il y a quelques mois, le prince Andrew a été contraint de démissionner au milieu de ses liens scandaleux avec le pédophile Jeffrey Epstein.

Les choses se sont encore aggravées pour la famille royale au début du mois de janvier lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils démissionnaient également. Le duc et la duchesse de Sussex prévoient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord et perdront leurs titres de RHS.

Au milieu de tout le drame, Kate Middleton a intensifié son jeu

et a déjà participé à plusieurs engagements en 2020. Cela comprend son

nouvelle initiative sur la petite enfance, 5 grandes questions sur les moins de 5 ans et une visite

en Ecosse et en Irlande du Nord.

La famille royale connaît peut-être de graves bouleversements en ce moment, mais Kate fait clairement sa part pour faire avancer «The Firm».

Kate Middleton et Meghan Markle vont-elles se réunir?

Bien que Harry et Meghan profitent désormais d’une vie tranquille à l’abri des projecteurs royaux, ils devraient revenir au Royaume-Uni pour un dernier engagement.

Des sources internes disent que la reine Elizabeth a demandé au duc et

Duchesse à comparaître au prochain service du Commonwealth Day avant Megxit

devient officiel.

Si cela se produit, Kate et Meghan se réuniront pour une dernière

événement devant l’ancienne star de Suits

revient au Canada. Harry et William devraient également assister à l’événement à

ce qui pourrait être l’une des dernières fois que nous voyons les couples ensemble dans un fonctionnaire

capacité.

Kate Middleton n’a pas commenté les rapports entourant son titre. La duchesse de Cambridge se prépare pour une tournée en Irlande puis en Australie avec son mari, dont les détails n’ont pas encore été révélés.