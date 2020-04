Kate Middleton et le prince William achètent-ils des abonnés Instagram?

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William sont deux des membres de la famille royale les plus célèbres au monde, il ne semble donc pas qu’ils auraient besoin d’aide pour obtenir des abonnés sur les réseaux sociaux. Cependant, certains fans pensent maintenant qu’un certain nombre de leurs 11,4 millions de followers sur Instagram pourraient être faux.

Les célébrités et les influenceurs sont connus pour acheter des followers ici et là afin d’augmenter la réputation de leur marque à des fins marketing. Étant donné que Kate et le prince William ne comptent pas sur les publicités pour gagner de l’argent, il peut sembler étrange que la famille royale pense à acheter des abonnés.

Néanmoins, les fans croient qu’il y a d’autres raisons pour lesquelles le duc et la duchesse de Cambridge obtiendraient de faux abonnés Instagram, alors jetons un œil à ce que nous savons ci-dessous.

Kate et le prince William partageaient un compte avec Meghan et le prince Harry

Le compte de Kate et du prince William, @KensingtonRoyal, était auparavant partagé avec Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry. Les Sussex ont vécu au palais de Kensington pendant un certain temps après leur mariage en 2018, il est donc logique que les deux couples partagent ce compte.

Cependant, juste avant que Meghan et le prince Harry aient leur fils Archie en 2019, ils ont décidé de quitter Kensington Palace. De plus, ils ont décidé de créer leur propre bureau de communication et fondation caritative. Cela les a finalement amenés à créer leur propre compte Instagram, appelé @SussexRoyal.

Pourquoi les fans croient-ils que les Cambridges achètent des followers?

Meghan et le prince Harry ont fait beaucoup de titres pour la rapidité avec laquelle leur compte a atteint 1 million de followers. À un moment donné, de nombreux fans ont même prédit qu’avec leur taux de croissance et leur immense popularité, il ne faudrait pas longtemps avant d’avoir plus de followers que les Cambridges.

Cette prédiction ne s’est jamais réalisée. Au lieu de cela, peu importe le nombre d’adeptes que Meghan et le prince Harry obtiennent, Kate et le prince William semblent toujours être en avance. Soit cela, soit les deux comptes resteraient au même nombre de followers pendant un certain temps.

Selon Cosmopolitan, c’est en fait vraiment étrange. Le média a écrit: «Même les Kardashian et Jenners n’ont pas un nombre de followers aussi proche! Même les jumelles Tia et Tamera Mowry et Cole et Dylan Sprouse ont des adeptes différents. »

En raison de ce phénomène, certains fans croient que l’équipe de médias sociaux de Kate et Prince William a artificiellement gonflé leur nombre de followers afin de maintenir l’illusion qu’ils ne sont en aucun cas derrière les Sussex.

Y a-t-il vraiment une rivalité entre les Cambridges et les Sussex?

Kate Middleton et le prince William | Anthony Devlin / .

Il y a toujours des rumeurs de querelle autour des Cambridges et des Sussex. Lorsque Meghan a rejoint la famille royale pour la première fois, il y avait déjà des reportages sur la façon dont elle et Kate avaient du mal à s’entendre.

Au fil du temps, certaines personnes pensent qu’elles auraient pu se rapprocher, mais il y a encore beaucoup de conversations sur Internet qui opposent les deux femmes.

Pendant ce temps, le prince William et le prince Harry se sépareraient également. Alors que les deux princes ont dit qu’ils s’aiment et se soucient toujours l’un de l’autre, il est clair qu’il y a de la tension dans l’air chaque fois qu’ils sont autour l’un de l’autre.

Cependant, ce n’est pas une confirmation que les Cambridges et les Sussex se considèrent comme des rivaux. Même s’ils ne s’entendent pas, cela ne signifie pas qu’ils essaient toujours de surpasser tout ce que l’autre équipe fait.

Quant à savoir pourquoi Kate et le prince William semblent avoir plus de faux abonnés sur Instagram, Cosmopolitan a souligné que le compte de Cambridges pourrait simplement être promu davantage sur Instagram, ce qui pourrait finir par attirer un plus grand nombre de robots pour les suivre. Rien n’indique vraiment qu’ils achètent des followers.