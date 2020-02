Kate Middleton et le prince William Pack sur le PDA au milieu de la sortie du prince Harry et Meghan Markle

La famille royale traverse peut-être l’un de ses plus grands bouleversements depuis des décennies, mais Kate Middleton et le prince William ne laissent pas le drame leur arriver. Dans un événement rare, le duc et la duchesse de Cambridge ont été aperçus en train de faire leurs bagages sur le PDA lors d’un engagement dans le sud du Pays de Galles. L’apparition survient des semaines après que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur sortie, une décision qui a profondément choqué la monarchie.

Prince William et Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Les Cambridges ont fait un bon spectacle

La famille royale a connu un début très difficile en 2020. Au

début janvier, Harry et Meghan ont officiellement annoncé leur démission

les membres supérieurs de la famille royale.

Pour aller de l’avant, le duc et la duchesse de Sussex prévoient devenir financièrement indépendants et déménagent au Canada pour une partie de l’année. L’annonce aurait été une surprise pour le reste de la famille royale, qui s’est empressée de maîtriser la situation.

Malgré tout le drame, le prince William et Kate Middleton

ont gardé leur sang-froid en public. En fait, les deux ont montré de petits signes

de stress et ont même commencé à emballer sur le PDA comme jamais auparavant.

Il ne fait aucun doute que Kate et William ont affaire à

certains problèmes majeurs dans les coulisses, mais ils mettent certainement sur une

front uni pour le public.

À l’intérieur des événements conjoints du prince William et de Kate Middleton

Le mois dernier, William et Kate sont apparus ensemble pour un événement

à Bradford. Les Cambridges ont rencontré des propriétaires d’entreprises de la région et

candidats potentiels.

Kate Middleton a ensuite participé à un atelier dans le cadre de son initiative Early Year, où elle a appris davantage sur les projets qui profitent aux familles qui ont des enfants de moins de cinq ans.

La duchesse de Cambridge a ensuite partagé des photos de l’événement

sur les réseaux sociaux, qui ont reçu de nombreux éloges de la part des fans du monde entier.

Les deux ont également assisté aux BAFTA à Londres, où le prince William

fait des blagues sur le nombre d’acteurs qui ont remporté des prix en jouant aux membres de la famille royale

famille. Alors que c’était génial de voir William et Kate exercer leurs fonctions royales

ensemble, ils ont vraiment mis le PDA lors de leur dernier événement.

Kate Middleton et le prince William font leurs bagages sur le PDA

Selon Express,

Kate a versé sur le PDA lors d’un récent événement dans le sud du Pays de Galles. La duchesse de

Cambridge a été vue en train de placer sa main sur l’épaule de William pendant

engagement dans ce qui s’est avéré être une rare manifestation d’affection pour le couple.

Le PDA s’est produit lorsque les deux sont apparus à une station de sauvetage

à The Mumbles. Plus tard, la paire est montée à bord d’un des canots de sauvetage et a parlé avec

membres d’équipage de la Royal National Lifeboat Institution.

Kate Middleton a enfilé une robe rouge et un manteau bleu pour

événement et complété son look avec un foulard et une pochette assortis.

Bien que la famille royale connaisse beaucoup de drame au

moment, le prince William et Kate ont clairement gardé leur sang-froid en public. Il est

Il est également intéressant de noter qu’ils montrent plus d’affection que jamais,

les membres de la famille royale ont tendance à être beaucoup plus réservés dans les lieux publics.

Brad Pitt prend un coup à la royals

Alors que le prince William et Kate Middleton continuent d’exprimer

leur amour l’un pour l’autre, leur apparition aux BAFTA n’était pas sans

controverse.

Brad Pitt a été nominé pour un prix lors de la cérémonie mais n’a pas pu y assister en raison d’engagements antérieurs. À sa place, Margot Robbie a accepté le prix et a prononcé un discours que Pitt a écrit pour l’occasion.

Dans son discours d’acceptation, Pitt a remercié tout le monde pour leur

dur labeur et fait une blague sur la famille royale qui a fait les gros titres ce qui suit

Matin. Le jab a été lancé sur Harry et Meghan, qui vivent actuellement dans

Canada.

“Il va nommer ça [BAFTA] Harry, parce qu’il est vraiment

ravi de le ramener aux États-Unis avec lui. Ses mots, pas les miens, merci! »

Robbie a partagé.

William et Kate n’ont pas commenté les fouilles de Pitt. le

les caméras ont cependant capté la réaction du couple au discours de Robbie. Les deux

semblait prendre la plaisanterie dans la foulée et a ri aux côtés de tout le monde.

À la lumière de la sortie de Harry et Meghan, le prince William et Kate Middleton devraient assumer davantage de fonctions royales dans les années à venir, ce qui devrait leur donner de nombreuses opportunités de montrer un peu plus de PDA.