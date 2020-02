Kate Middleton explique pourquoi elle a “apprécié le travail”

Les membres de la famille royale ont un moyen de tout rendre facile – même la grossesse. La plupart des autres personnes savent très bien à quel point cela peut être difficile. De la fatigue excessive aux maux de dos sévères, être enceinte est un moment dans de nombreuses vies qui est à la fois magique et difficile.

La réalité de la situation est que tant de femmes ont encore des obligations à remplir pendant ces neuf mois. Alors que la plupart doivent simplement se présenter à leur lieu de travail quotidien, des membres de la famille royale tels que Kate, la duchesse de Cambridge ont des devoirs royaux à accomplir, et elle sait qu’il y a des gens qui dépendent d’elle chaque jour.

Cependant, la grossesse n’était pas exactement facile pour la duchesse de Cambridge. Elle avait peut-être fière allure en portant ses trois enfants, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas échappé aux effets secondaires fiscaux qui accompagnent la grossesse.

Nous savions qu’il y avait des moments où Kate se sentait beaucoup moins que son mieux, cependant, il y avait une partie de toute l’expérience dont elle se souvenait affectueusement. Étonnamment, c’est du travail.

Kate Middleton a souffert de nausées matinales extrêmes

Kate Middleton | Tim P. Whitby / Tim P. Whitby / .

Beaucoup de femmes enceintes ne savent que trop bien ce que cela fait d’être nauséeux pendant la grossesse, mais pour la majorité, il est de courte durée. Kate, en revanche, souffrait d’hyperémèse gravidique, qui est également connue sous le nom de nausées graves qui peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne d’une personne.

Selon ABC News, la duchesse a fait face à la condition au cours de ses trois grossesses, et ce n’était certainement pas facile. Étant donné que l’hyperémèse gravidique peut être grave, entraînant même une perte de poids et une déshydratation, Kate enceinte a été forcée d’annuler certains de ses engagements programmés et a passé un certain temps à l’hôpital.

C’est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer, mais pour la duchesse de Cambridge, c’était une condition qui n’était que trop réelle.

Les trois grossesses de Kate Middleton

Les fans de Royal étaient au-delà de l’extase quand il a été annoncé en 2012 que le prince William et Kate attendaient leur premier enfant. salut! Le magazine rapporte que l’annonce est arrivée plus tôt que le couple royal ne l’aurait souhaité, car ils savaient qu’en raison des graves nausées matinales de Kate et du fait qu’elle n’était pas vue lors d’événements, les gens s’interrogeaient.

Quand il a été annoncé en 2014 que le deuxième bébé de Cambridge était en route, tout le monde était tout aussi excité mais aussi sympathique car ils savaient à quel point elle se sentait malade. C’était la même chose en 2017 lorsque le prince Will et Kate attendaient leur troisième enfant.

Pourtant, malgré la nausée intense dont Kate a souffert non pas une, mais trois fois, elle est sortie de l’aile Lindo de l’hôpital à chaque fois avec un sourire sincère alors qu’elle et le prince William faisaient leurs débuts avec le prince George, la princesse Charlotte, puis le prince Louis dans le monde entier.

Kate Middleton explique pourquoi elle a “apprécié le travail”

Avec trois grossesses difficiles, pourquoi Kate a-t-elle vraiment aimé le travail? La page six rapporte que c’est parce qu’elle a utilisé ce qu’on appelle «l’hypnobirthing» pour lui faire traverser le processus difficile avec facilité.

Alors, qu’est-ce que l’hypnobirthing exactement? C’est une façon de visualiser l’expérience entière comme extrêmement positive grâce à la méditation. Quiconque a accouché sait à quel point le travail peut être douloureux, mais pour Kate, cela semble être un jeu d’enfant.

Elle sentait que cela l’aidait à mieux contrôler le travail, et ce fut un immense soulagement de savoir que la sensation de nausée allait bientôt disparaître. Alors que des millions de personnes s’imaginent que le travail est la partie la plus difficile de la grossesse, il semble que ce soit exactement le contraire pour la duchesse de Cambridge, qui a trouvé le moyen idéal de le rendre mémorable.