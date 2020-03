Kate Middleton “ n’aime pas ” les histoires négatives à son sujet et Meghan Markle et espère les arrêter, selon Royal Source

Kate Middleton et Meghan Markle sont au centre d’une prétendue querelle depuis que Meghan a rejoint la famille en 2018. Cependant, aucun des rapports sur la soi-disant querelle n’a jamais été confirmé. Ces jours-ci, Meghan commence une toute nouvelle vie à l’autre bout du monde avec le prince Harry, et Kate a apparemment eu assez d’histoires négatives sur elle et la duchesse de Sussex.

Kate Middleton et Meghan Markle | Chris Jackson / WPA Pool / .

Kate et Meghan se querelleraient depuis près de deux ans

Depuis que Meghan s’est mariée dans la famille royale, elle est

le centre de rumeurs négatives. Et dès qu’elle et Kate sont devenues

parents, les histoires ont commencé. Les tabloïds ont partagé des informations selon lesquelles les deux femmes

ne s’entendait pas.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Meghan avait fait pleurer Kate lors de la tenue vestimentaire de la princesse Charlotte et que Meghan était impolie avec le personnel de Kate. Fait intéressant, la quasi-totalité de la négativité proviendrait de Meghan, ce qui a rendu les histoires encore plus difficiles à croire (puisque la presse, comme nous le savons, a toujours adoré Kate – on ne peut pas en dire autant de Meghan).

Meghan est de retour au Royaume-Uni pour une courte période.

Il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne fait pas partie de la famille royale

La chose la plus difficile à propos de la famille royale est qu’elle n’est pas facile à comprendre. Depuis des années, des sources royales et des experts apportent leur meilleure contribution aux situations qui se déroulent au sein de la famille royale. Mais pour la plupart, rien n’est jamais confirmé par les membres de la famille. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui est rapporté dans les tabloïds est inexact – il y avait des rumeurs de rupture entre le prince Harry et le prince William et, bien sûr, Harry a admis qu’ils étaient vrais.

En ce qui concerne les rumeurs sur Kate et Meghan, il est presque impossible de dire dans quelle mesure les femmes s’entendent bien. Ils sont toujours cordiaux lors des événements, mais cela ne clarifie pas nécessairement leur position.

Kate “n’aime pas” les histoires négatives et prévoit d’accueillir Meghan la prochaine fois qu’elle se rencontrera

Des sources royales ont récemment rapporté que Kate “n’aimait pas” les histoires négatives sur elle et Meghan. C’est crédible, car aucune femme ne semble mal intentionnée. Selon Express, Kate prévoit «d’embrasser» Meghan lorsque les deux femmes se rencontreront pour la célébration de la Journée du Commonwealth le 9 mars.

Kate voudrait que les retrouvailles de la duchesse se déroulent “aussi bien que possible” pour mettre fin aux rumeurs de faille une fois pour toutes. Peu importe si Kate et Meghan sont les meilleures amies, Kate a toujours été proche d’Harry, et sa relation avec lui signifie probablement encore beaucoup pour elle.

Kate Middleton et Meghan Markle | Karwai Tang / WireImage

On ne sait pas si la relation de la famille royale s’améliorera ou non après le départ de Meghan et Harry

Une fois que Harry et Meghan partent officiellement pour leur nouvelle vie,

les choses pourraient s’améliorer ou empirer entre les quatre royals les plus célèbres.

La distance rend souvent le cœur plus affectueux et, s’il y a un drame entre

quatre d’entre eux, une séparation pourrait être juste ce dont ils ont besoin pour réparer les choses.

Il est également possible qu’ils se séparent en raison de la

la distance et jamais vraiment avoir une relation solide. Mais Harry et William

toujours frères, donc Harry et Meghan continueront certainement à visiter la famille royale

pour les années à venir.