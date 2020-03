Kate Middleton partage le talent secret de Prince George pour célébrer la fête des mères

Kate Middleton vient de révéler le talent secret de Prince George. Kate, duchesse de Cambridge, vient de célébrer la fête des mères au Royaume-Uni avec ses trois enfants et s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager ce que George avait fait d’elle pour le grand jour. George n’a peut-être que six ans, mais il devient tout à fait le petit artiste. Voici un aperçu de ce que George a fait Kate pour la fête des mères, ainsi que de ce que font les membres de la famille royale pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Dans la philosophie parentale de Kate Middleton

Kate a toujours été ouverte sur son approche pratique de la parentalité. Bien qu’elle ait accès à une équipe de nounous, la duchesse de Cambridge aime passer du temps avec George et son frère et sa sœur, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Certaines des activités que Kate aime sont la cuisine, la peinture et

faire de l’artisanat. Elle pousse également ses enfants à sortir et à être aussi actifs que

possible. Même le prince William s’amuse et joue au football avec George

et Charlotte dans la cour.

Avec tout le pays pratiquant la distanciation sociale, Kate

Middleton a encore plus de temps à consacrer à ses enfants. Pour

Fête des mères, les Cambridges ont probablement passé les vacances dans leur domaine dans le

pays, Anmer Hall.

La famille royale a annulé les événements à venir jusqu’à la fin de

le mois et continuera probablement à s’isoler jusqu’à ce que le coronavirus

la pandémie ralentit.

La duchesse de Cambridge révèle le talent caché de Prince George

Au cours du week-end, Kate Middleton a publié une photo d’une carte de fête des mères que George avait faite pour elle sur Instagram. La carte comportait un vase jaune sur fond bleu. Le prince George a peint un cœur rouge au centre de la carte et l’a collé sur du papier de soie rose pour les fleurs.

George a probablement fait l’adorable carte à Battersea de Thomas avant

à la fermeture de l’école la semaine dernière. Kate aimait clairement la carte, qui

a montré le côté créatif de George.

Selon Bonjour

Magazine, Kate Middleton est maintenant homeschooling George et son

frères et sœurs jusqu’à la réouverture des écoles du Royaume-Uni. Un porte-parole de l’école de George

a récemment révélé qu’ils avaient lancé un service d’apprentissage en ligne pour aider

parents coincés à la maison.

«En raison du nombre croissant d’enfants et de personnel absent

de l’école à cause de la pandémie de coronavirus, les London Day Schools de Thomas

ont décidé de passer à l’apprentissage à distance à partir du vendredi 20 mars »,

porte-parole partagé. “A partir de cette date, le programme sera enseigné

plates-formes d’apprentissage en ligne et nous avons demandé aux parents de garder leurs enfants à

à la maison et d’accéder à leurs leçons grâce à ce système. “

Même si c’était génial de voir le talent secret de George, sa carte était

pas la seule chose que Kate a partagée sur les réseaux sociaux en l’honneur de la fête des mères.

Kate Middleton partage de rares photos de ses enfants

Sur Instagram et Twitter, Kate a partagé une série de photos de ses enfants en l’honneur de la fête des mères. Cela comprend des photos inédites de George et Charlotte et un message sincère à toutes les mères du Royaume-Uni.

«Aux mères nouvelles et anciennes et aux familles qui passent aujourd’hui ensemble et

à part – nous pensons à vous tous en cette période difficile. Mères heureuses

Jour “, Kate et William ont légendé les photos.

L’une des photos incluses dans le collage a été prise lors d’un voyage en famille à Norfolk et met en vedette le prince William et Kate Middleton donnant à leurs deux enfants plus âgés des tours de ferroutage.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également partagé des photos du moment où Kate

était un bébé, ainsi que quelques photos de William et du prince Harry avec leur défunt

mère, la princesse Diana.

La carte de George figurait à la fin du collage et était la

pierre angulaire parfaite au poste adorable.

Que feront les enfants royaux au milieu du coronavirus

pandémie?

Alors que le Royaume-Uni prend des mesures importantes contre le coronavirus, les Cambridges vont probablement se cacher à l’intérieur du palais de Kensington pendant les prochaines semaines. Bien que Kate Middleton fasse la plupart de l’enseignement à domicile, elle recevra un peu d’aide de l’école de George.

George est actuellement dans sa deuxième année à St. Thomas’s Battersea,

et les cours d’apprentissage en ligne de l’école devraient aider Kate et les autres parents à

par. George est inscrit dans les principaux cours d’études, plus le ballet, le français et

nager.

Charlotte, bien sûr, vient de commencer sa première année à l’école

tomber. Elle assiste actuellement à la réception, qui a également été fermée à la lumière

du coronavirus.

Voir ce post sur Instagram

Catherine et moi étions fiers de rendre visite au personnel travaillant au NHS 111, pour transmettre nos remerciements personnels, ainsi qu’à ceux de ma grand-mère et de mon père, au personnel travaillant 24 heures sur 24 pour fournir des soins et des conseils à ceux qui en ont le plus besoin. • Les dernières semaines et les jours les plus récents ont été naturellement préoccupés par la propagation continue du coronavirus. • Mais c’est à des moments comme celui-ci lorsque nous réalisons à quel point le NHS représente le meilleur de notre pays et de notre société – des gens de tous horizons et horizons avec des expériences et des compétences différentes, se rassemblant pour le bien commun. • Non seulement le personnel du NHS et les secouristes répondent aux besoins du public, mais ils – comme le reste d’entre nous – se soucient de leur famille, de leurs amis et de leurs proches. • Ils ont besoin de notre soutien autant que nous avons besoin du leur. • Nous avons tous un rôle à jouer si nous voulons protéger les plus vulnérables. • Cela signifie agir sur les derniers conseils d’experts, rester à la maison si nous ou ceux avec qui nous vivons avons des symptômes et éviter les contacts non essentiels pour aider à réduire la propagation du virus. • – Le duc de Cambridge

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 20 mars 2020 à 10h59 PDT

Le gouvernement du Royaume-Uni n’a pas dit quand les écoles rouvriront,

mais les familles doivent s’attendre à ce qu’elles restent fermées pendant plusieurs semaines. Comme les autres

pays du monde, les écoles ne vont pas tester les élèves au niveau

fin d’année, même s’il est difficile de savoir comment les élèves passeront à la prochaine

niveau scolaire.

Le prince William et Kate Middleton devraient occuper le devant de la scène au milieu de la pandémie de coronavirus alors que la reine Elizabeth et le prince Charles s’auto-mettent en quarantaine.