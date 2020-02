Kate Middleton possède d’innombrables articles de bijoux de la princesse Diana, Meghan Markle en possède-t-elle?

Des diadèmes époustouflants aux bagues de fiançailles et aux boucles d’oreilles en diamant, Kate Middleton a porté une gamme de bijoux de la collection de la princesse Diana. En tant qu’épouse du fils aîné de Diana, le prince William, Kate a apparemment un accès illimité à sa collection. Alors que Kate n’a jamais hésité à présenter les vieilles pièces de Diana, Meghan Markle possède-t-elle des bijoux de Diana?

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Kate Middleton porte la bague de fiançailles du prince Diana

L’une des premières pièces de la collection de Diana que Kate

affichée en public était sa bague de fiançailles.

En 2010, William a posé la grande question alors que le couple profitait de vacances romantiques en Afrique. La bague de fiançailles était en fait la même bague que le prince Charles avait donnée à Diana quand il avait proposé.

Selon Express, Charles a payé environ 28 000 $

pour l’anneau dans la journée. On estime maintenant qu’il vaut bien plus que

300 000 $.

Une fois que le prince William et Kate Middleton ont échangé leurs vœux en 2011, il

lui a offert une paire de boucles d’oreilles en saphir et diamant qui

appartiennent à sa maman.

La duchesse de Cambridge a porté la bague de fiançailles et les boucles d’oreilles lors de nombreux engagements royaux au fil des ans. Une fois William assis sur le trône, son accès à la collection de bijoux de la famille royale sera encore plus grand.

Quelle est la pièce préférée de Kate dans la collection de la princesse Diana?

Outre sa bague de fiançailles, il y a un autre bijou que Kate privilégie par-dessus le reste. En fait, l’un des articles les plus chers que Kate a portés au cours de la dernière décennie est la tiare Knot de Cambridge Lover de Diana.

Le Lover’s Knot est un magnifique diadème composé de 19 diamants

arcs et le même nombre de perles, qui sont tous sertis dans un argent et or

cadre.

Eddie Le Vian, expert en joaillerie, estime que la passion de

La tiare de noeud a environ 85 carats de diamants. La valeur de la tiare est quelque part

environ 3 millions de dollars, mais il pourrait probablement rapporter bien plus de 25 millions

enchères.

Kate Middleton a porté la tiare Lover’s Knot à de nombreuses reprises. En décembre 2019, par exemple, Kate l’a secoué lors d’une réception diplomatique au palais de Buckingham.

Elle a été vue pour la première fois lors de sa tournée en Australie et

en est évidemment tombé amoureux depuis.

Et Meghan Markle?

Bien que Meghan n’ait pas porté autant de pièces de Diana que Kate,

elle possède quelques pièces de sa collection.

La bague de fiançailles de Meghan, par exemple, a un lien direct avec Diana. Le prince Harry aurait fabriqué la bague à partir de diamants provenant de la voûte de Diana, lui donnant une place spéciale dans le cœur du duc de Sussex.

“Le prince Harry a choisi une bague de fiançailles trilogie pour Meghan, avec un

pierre centrale du Botswana et deux diamants de chaque côté qui provenaient de son

la collection de bijoux de la défunte mère la princesse Diana », a expliqué LeVian.

Une note latérale intéressante sur les bagues de fiançailles est que Harry avait

possession de la bague de fiançailles de Diana après sa mort tragique. Il a offert

appeler William pour qu’il puisse proposer à Kate Middleton en 2010.

Si Harry avait rencontré Meghan avant que William et Kate ne nouent le nœud, il est possible que la duchesse de Sussex porte la bague de sa défunte mère. Cela ne s’est pas produit, bien sûr, bien qu’il ne soit pas clair si Harry a déjà regretté d’avoir donné la bague.

Kate Middleton enfile une vieille bague

Bien que Kate aime sa bague de fiançailles, elle porte

un autre bijou sur ses doigts ces derniers mois. Les observateurs royaux ont

a remarqué que Kate portait récemment son ancienne bague en citrine.

Kate a porté la bague pour la première fois en 2002, mais a cessé de la porter après

se sont fiancés. On estime qu’il vaut entre 5 000 $ et 20 000 $.

Nous ne savons pas pourquoi Kate Middleton a recommencé à porter la bague, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec tout le drame auquel la famille royale a été confrontée au cours des derniers mois. Cela comprend le départ du prince Andrew à la lumière de son scandale de trafic sexuel et du récent départ de Harry et Meghan.

En tant que pierre, la citrine est censée représenter l’optimisme et est

censé aider à la prise de décision.

Il est également possible que la bague détienne un roi de

valeur sentimentale pour Kate, ce qui expliquerait pourquoi elle l’a gardé partout

ces années.

Kate Middleton n’a pas commenté les choses qu’elle possède de Princess

Collection de bijoux de Diana.