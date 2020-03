Kate Middleton pourrait prendre du recul par rapport à «l’avant-garde des fonctions royales» en ayant un quatrième enfant, déclare un commentateur royal

Un autre enfant pour Catherine, duchesse de Cambridge et Prince William, duc de Cambridge pourrait signifier moins de temps sous les projecteurs royaux.

Tout parent sait qu’avoir un enfant est un travail à temps plein. Même si les horaires de Catherine et du prince William en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique les tiennent très occupés, ils réservent du temps à leurs enfants. Bien sûr, ils obtiennent l’aide de nounous royaux et ont des assistants personnels pour gérer leur emploi du temps chargé, mais ils sont tout au sujet de la famille.

C’est pourquoi un commentateur royal pense que si le duc et la duchesse de Cambridge décident un jour d’avoir un autre enfant, Catherine prendrait une pause dans ses fonctions royales.

Le prince William et Kate Middleton ont trois enfants

Le prince William et Catherine sont parents de trois enfants. Le 22 juillet 2013, le couple a accueilli leur premier enfant, le prince George de Cambridge, qui a maintenant 6 ans.

Puis, près de deux ans plus tard, le 2 mai 2015, ils ont donné un frère à Prince George lorsque sa sœur cadette, la princesse Charlotte de Cambridge, âgée de 4 ans, est arrivée sur les lieux.

Le prince William et Kate Middleton se tiennent avec leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Trooping the Color le 8 juin 2019 | DANIEL LEAL-OLIVAS / . via .

Catherine et le prince William ont ajouté un troisième enfant à leur famille grandissante le 23 avril 2018, lorsqu’ils ont accueilli le prince Louis de Cambridge.

Un commentateur royal dit que Kate Middleton “préfère être à la maison avec les enfants”

Alors que les gens se demandent toujours si le duc et la duchesse de Cambridge auront plus d’enfants, l’auteur royal Phil Dampier pense que cette possibilité est probable.

“Cela ne me surprendrait pas s’ils ont un quatrième enfant”, a-t-il déclaré à Fabulous Digital en septembre 2020 par Express.

Pourquoi? Parce que cela donnerait à Catherine une chance de prendre une pause dans ses responsabilités de royale au travail.

Kate Middleton avec le prince George et la princesse Charlotte lors d’un match de polo caritatif le 10 juin 2018 | Max Mumby / Indigo / .

«Non seulement [Catherine] aimer la vie de famille à Norfolk, pour être honnête, cela lui donne une excuse pour ne pas être à la pointe des fonctions royales pendant un peu plus longtemps, ce que je ne pense pas qu’elle aime », a déclaré Dampier.

Il a poursuivi en disant que, selon lui, elle préférait passer du temps avec ses enfants plutôt que de participer à des engagements royaux officiels.

“Je pense que Kate interagit avec le public et se porte très bien récemment, mais d’après ce que l’on me dit, elle préfère être à la maison avec les enfants”, a-t-il déclaré.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont tous deux des parents actifs

Suivant l’exemple de sa défunte mère, la princesse Diana, le duc de Cambridge a été un père impliqué. Il a pris un congé de paternité de fonctions royales après que Catherine a donné naissance à chacun de leurs enfants.

Lorsqu’il est revenu à son horaire normal, il a pris le temps de déposer ses enfants à l’école et de les récupérer. L’activité reste quelque chose que lui et Catherine font pour donner à leurs enfants un sentiment de normalité.

Kate Middleton et le prince William emmènent leurs enfants le prince George et la princesse Charlotte à l’école le 5 septembre 2019 | Aaron Chown – Piscine WPA / .

Ayant grandi en tant que roturière, Catherine a passé beaucoup de temps avec sa famille et a poursuivi cette tradition avec ses propres enfants. Elle est connue pour cuisiner et jouer avec George, Charlotte et Louis régulièrement.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude si le duc et la duchesse de Cambridge auront un quatrième enfant, il est sûr de dire qu’ils adopteront une approche similaire à ce qu’ils ont fait dans le passé, bien que Catherine ait déclaré sur un podcast dans Février 2020, elle changerait quelques choses.

Malgré les ajustements qu’elle devait apporter, nous nous attendions à ce que la duchesse de Cambridge réduise ses fonctions royales en raison de ses antécédents de nausées matinales graves pendant la grossesse. Et elle et William prendraient probablement un peu de recul par rapport aux fonctions royales immédiatement après la naissance du bébé.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont terminé une tournée officielle en Irlande début mars 2020 et ont prévu plus de voyages pour l’avenir.