Kate Middleton revient à une vie plus simple maintenant qu’elle n’a plus à rivaliser avec Meghan Markle affirme Royal Expert

Kate Middleton profite pleinement de la sortie du prince Harry et de Meghan Markle. Comme les observateurs royaux l’ont peut-être remarqué, Kate, duchesse de Cambridge, est revenue à un look plus simple maintenant que Meghan, duchesse de Sussex, n’est plus un membre par intérim de la monarchie. Les experts royaux croient que le changement d’apparence de Kate n’est pas un accident et est dû au fait qu’elle n’a plus à rivaliser avec l’ancienne star de Suits.

Meghan Markle a-t-elle intimidé Kate Middleton?

Lorsque Meghan a fait le lien avec le prince Harry en 2018, elle semblait être l’ajout parfait à la famille royale. Non seulement Meghan a eu une carrière réussie à Hollywood avant de rencontrer Harry, mais elle a également eu l’expérience d’être sous les projecteurs.

Mais pour Kate, des sources internes ont déclaré à The

Sun qu’elle était un peu intimidée par la présence de Meghan. Pour le

en grande partie, les insécurités de Kate Middleton se résumaient à toujours être comparées

à Meghan, qui semblait éblouir les spectateurs partout où elle allait.

«Elle a certainement traversé une phase il y a deux ans

où elle semblait légèrement intimidée par Meghan », a expliqué l’initié.

“Elle avait peur de faire des comparaisons entre eux et que Meghan

était celui qui avait l’air glamour et populaire pendant un certain temps. “

Cela a changé, bien sûr, quand Harry et Meghan ont décidé de faire un pas

loin des projecteurs royaux en janvier. Leur sortie de la monarchie est devenue

officiel le 31 mars et le couple vit maintenant à Los Angeles avec leur fils

Archie Harrison.

Avant leur dernier adieu, Harry et Meghan sont retournés au Royaume-Uni pour une rapide série d’engagements royaux, dont une dernière apparition avec Kate et son mari, le prince William.

Kate et Meghan profitent d’un dernier engagement

Dans ce qui pourrait être la dernière fois que nous voyons les Cambridges et Sussex

ensemble en public, Kate et Meghan se sont réunies il y a quelques semaines pour la

Service du Commonwealth Day. L’événement a eu lieu à l’intérieur de l’abbaye de Westminster et

en vedette la reine Elizabeth, le prince Charles et Camilla Parker Bowles.

Inutile de dire que Kate Middleton et Meghan Markle ont porté leur meilleur à l’événement de haut niveau. La duchesse de Cambridge arborait une robe manteau de la créatrice Catherine Walker, une tenue qu’elle a portée à d’autres occasions.

Meghan, quant à elle, a opté pour une robe verte par Emilia

Wickstead complet avec un casque assorti.

Bien que les deux femmes aient été incroyables lors de l’événement, une source interne affirme que Kate a hâte de revenir à un look plus simple maintenant que la sortie de Meghan de la famille royale est officielle.

Kate Middleton revient à une vie plus simple

Maintenant que Meghan est hors de vue, une source dit que Kate

a dit à sa maquilleuse et styliste qu’elle voulait retourner dans un

Look «beaucoup plus simple».

“Quelqu’un qui connaît bien Kate a dit” l’atmosphère depuis le

Le départ de Sussex s’est sensiblement amélioré. Kate ne se sent pas obligée de concourir

maintenant. Elle est revenue à un style beaucoup plus simple », a déclaré la source. “Kate

se sent beaucoup plus détendu maintenant. “

L’initié a noté que Kate Middleton avait l’impression qu’un poids s’était levé de ses épaules et utilisait désormais «moins de maquillage pour les yeux, des couleurs de lèvres plus pâles et plus de vernis à ongles high street». Elle apparaît également moins stressante et plus heureuse en public, ce qui est certainement une bonne chose.

Lors d’une récente visite dans un centre du NHS, par exemple, Kate portait un

costume très abordable du designer Marks and Spencer. Sa tenue était quelque chose

une femme qui travaille moyenne porterait et était loin de certains de ses autres

regarde au cours des dernières années.

Nous ne pouvons pas dire avec certitude que le nouveau look de Kate est dû à

Le départ de Meghan, mais elle a clairement changé les choses ces derniers mois.

Comment la duchesse de Cambridge gère-t-elle le verrouillage?

Alors que les fans ont hâte de voir plus du nouveau look de Kate, le

La duchesse de Cambridge fait actuellement l’école à la maison avec ses trois enfants

verrouillage du coronavirus en cours.

Kate et William restent dans leur domaine de campagne, Anmer Hall, avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Selon Daily Mail, une source dit que Kate donne la majorité des leçons, bien que William ait fait un petit pas.

«Kate dirige la majeure partie de l’enseignement. Elle passe du temps

faire chaque jour quelque chose avec eux », a déclaré la source. “William est

aussi retrousser ses manches et rester coincé. “

William et Kate devraient rester dans leur maison de campagne jusqu’à ce que le gouvernement lève le verrouillage. D’autres hauts responsables de la famille royale s’auto-isolent également. La reine Elizabeth est actuellement en train de se cacher au château de Windsor tandis que le prince Charles est en Écosse après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Harry et Meghan, bien sûr, vivent à Los Angeles et

qui cherchent à entamer le prochain chapitre de leur vie.

Kate Middleton n’a pas commenté les informations qui l’entourent

nouveau look.