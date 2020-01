Kate Middleton sort en portant un nouveau collier avec une signification très spéciale

Kate Middleton a ajouté un nouveau collier à sa collection. Cette semaine, la duchesse de Cambridge a visité plusieurs installations à Cardiff et à Surrey pour promouvoir sa nouvelle initiative, 5 Big Questions. Lors d’un de ses arrêts, les caméras ont surpris Kate en train de balancer un nouveau collier – et cela a une signification très spéciale pour la future reine consort.

Un regard sur le nouveau collier de Kate Middleton

Le nouveau collier de Kate est de la créatrice Daniella Draper et vaut la peine

un peu plus de 1 000 $. La pièce d’or a également une connexion très étroite

au cœur de Kate.

Selon Metro, le collier porte les lettres G, C et L, qui représentent les trois enfants de Kate – Prince George, Princess Charlotte et Prince Louis.

Kate a montré le nouvel article tout en faisant la promotion de sa petite enfance

le travail de développement. Cela comprend un arrêt dans un centre pour enfants avant de se mêler

avec les parents de HMP Send à Surrey.

Voir ce post sur Instagram

Aujourd’hui est #HolocaustMemorialDay, qui a lieu chaque année à la date anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, et rend hommage aux survivants de l’Holocauste, de la persécution nazie et des génocides subséquents au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie et au Darfour. Plus tôt ce mois-ci, la duchesse de Cambridge a rencontré deux survivants de l’Holocauste, Steven Frank et Yvonne Bernstein, alors qu’elle prenait des photos pour un projet de @holocaustmemorialdaytrust, Jewish News et @royalphotographicsociety pour marquer 75 ans depuis la fin de l’Holocauste. Les photographies de la duchesse seront incluses dans une exposition de 75 images de survivants et des membres de leur famille, qui ouvrira plus tard cette année. «Les atrocités horribles de l’Holocauste, qui ont été causées par le mal le plus impensable, resteront à jamais lourdes dans nos cœurs. Pourtant, c’est si souvent dans l’adversité la plus inimaginable que les personnes les plus remarquables s’épanouissent. Malgré un traumatisme incroyable au début de leur vie, Yvonne Bernstein et Steven Frank sont deux des personnes les plus affirmatives de la vie que j’ai eu le privilège de rencontrer. Ils reviennent sur leurs expériences avec tristesse mais aussi avec gratitude d’avoir fait partie des quelques chanceux qui ont réussi. Leurs histoires resteront avec moi pour toujours. »- Photographies de la duchesse de Cambridge © Kensington Palace

Un message partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 27 janvier 2020 à 2 h 07 HNP

Après les événements, Kate Middleton a partagé des photos d’elle

diverses visites sur les réseaux sociaux. Certains des plans comprenaient Kate rencontrant

enfants, ce qui montre à quel point le sujet de l’enfant

le développement est important pour elle.

Kate a eu son plus jeune enfant, le prince Louis, au printemps 2018. Il y a des rumeurs selon lesquelles Kate envisage d’avoir un autre enfant avec le prince William, bien que rien d’officiel n’ait été confirmé.

La duchesse de Cambridge rend hommage à sa famille

Ce n’est pas la première fois que Kate porte quelque chose en l’honneur de

sa famille. En 2014, la duchesse de Cambridge a été vue en train de balancer un

collier qui portait le nom de Prince George, plus la lettre W en l’honneur de William.

On pense généralement que la sœur de Kate, Pippa Middleton, lui a offert le collier. À l’époque, George était le seul enfant de Kate et William.

Bien qu’il soit doux que Kate Middleton porte des choses qui lui sont liées

famille, elle n’est pas la seule royale à avoir dédié des bijoux à un enfant.

L’automne dernier, Meghan Markle a été vue portant un collier avec les lettres A et H, qui sont les initiales du prince Harry et de leur fils, Archie Harrison. L’ancienne star de Suits portait le collier en regardant un match de tennis entre Serena Williams et Bianca Andreescu à l’US Open.

Quelle royale a la montre la plus chère?

Considérant comment la famille royale vaut 88 $

milliards, on pourrait penser qu’ils possèdent certaines des montres les plus riches du

monde. Étonnamment, ce n’est pas le cas.

En fait, il est en fait rare de voir un membre de la famille royale

porter une montre en public. Il n’existe pas de règles strictes contre les montres en soi, mais

cela n’aurait pas l’air bien s’ils étaient surpris en train de vérifier l’heure lors d’un événement.

Mais quand ils font basculer une montre, elle est généralement d’un design élégant. Le prince William, par exemple, est connu pour favoriser un Omega Seamaster, qui coûte environ 2000 $.

Meghan, quant à elle, a été vue portant un char Cartier

Francaise, que les fans peuvent acheter pour 3 000 $. Mais même cela ne fonctionne pas

comparer à la montre incontournable de Kate, qui est une Cartier Ballon Bleu qui vaut

plus de 8 000 $.

Kate Middleton se prépare à plus de responsabilités

Hormis les montres chères, il est clair que William et Kate sont

va devoir assumer plus de responsabilités maintenant que Harry et Meghan ne sont pas

membres plus âgés de la famille royale.

Il y a quelques semaines, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils s’éloignaient des projecteurs royaux et qu’ils installeraient une autre maison en Amérique du Nord. Avec Harry et Meghan partis, William et Kate devront sans aucun doute prendre le relais.

Cette semaine, les Cambridges ont offert un aperçu de ce que le roi

la famille ressemblera sans Harry et Meghan.

Le couple a organisé son tout premier événement solo à Buckingham

Palais. La réception s’est déroulée sans accroc, bien que cela ait aidé le prince

Edward et sa femme, Sophie, étaient sur place pour apporter leur soutien.

Pendant que Kate Middleton et le prince William rencontraient des invités au palais de Buckingham, Harry était au Canada pour retrouver sa femme. Les deux cherchent à acheter une maison dans le pays dans un proche avenir.