Kate Middleton vient de commenter subtilement les «défis» du drame de sortie du prince Harry et de Meghan Markle

Catherine, duchesse de Cambridge, a écrit une lettre à l’appui de la Semaine de la santé mentale des enfants dans laquelle elle a encouragé les enfants à «partager leurs inquiétudes» lorsqu’ils trouvent que le monde est «un endroit effrayant et intimidant». Elle a également parlé de sa capacité à «faire face avec les défis futurs auxquels ils pourraient être confrontés à l’âge adulte », ce que beaucoup pensaient être un indice subtil sur ce qu’elle ressentait après la récente sortie de Meghan, duchesse de Sussex et du prince Harry de la famille royale.

Catherine, duchesse de Cambridge | Samir Hussein / WireImage

Kate partage un message en l’honneur de la Semaine de la santé mentale des enfants

Kate, en tant que mécène de l’association caritative Place2Be, a partagé un message pour marquer le début de sa campagne de la Semaine de la santé mentale des enfants.

«Pour de nombreux enfants aujourd’hui, le monde peut se sentir un endroit effrayant et intimidant», a-t-elle commencé. «Même si nous ne nous sentons pas toujours courageux à l’intérieur, même le plus petit acte – comme partager une inquiétude ou demander de l’aide – peut être incroyablement courageux. Aider les enfants à avoir confiance en la recherche de soutien peut avoir un impact transformationnel sur leur vie. »

Elle a poursuivi: «Pouvoir essayer de nouvelles choses et pousser

nous-mêmes en dehors de notre zone de confort sont des compétences importantes qui peuvent construire

la résilience et l’estime de soi des enfants. »

«L’apprentissage précoce de ces compétences peut donner aux enfants des outils

pour faire face aux défis futurs auxquels ils pourraient être confrontés à l’âge adulte », a-t-elle ajouté.

La duchesse de Cambridge a en outre indiqué que la Semaine de la santé mentale des enfants de Place2Be est «axée sur la bravoure» cette année.

Ses mots sur les «défis auxquels ils peuvent être confrontés à l’âge adulte» semblaient refléter ses sentiments à propos de la sortie de Harry et Meghan. Bien qu’elle et le prince William n’aient pas partagé publiquement leurs réflexions sur Megxit, on pense qu’elle a peut-être subtilement laissé entendre à ce sujet dans cette déclaration.

Kate a lancé une enquête sur l’enfance

Dans sa déclaration pour la Semaine de la santé mentale des enfants, Kate a partagé: «À travers toutes mes interactions avec l’organisme de bienfaisance, je suis fière d’avoir vu comment son travail aide les enfants, les jeunes et les adultes à avoir plus confiance en leur santé mentale, mais il reste encore beaucoup à faire. »

“La première étape en parle, et récemment j’ai lancé une enquête à l’échelle du Royaume-Uni sur les enfants de moins de cinq ans dans le but d’amener les gens à faire exactement cela”, a-t-elle noté. «Notre ambition à long terme est d’apporter un changement positif et durable pour les générations à venir. J’aimerais que les écoles et les familles de tout le pays participent à la semaine pour aider les enfants et les jeunes à «trouver leurs braves». »

Son enquête 5 grandes questions sur les moins de cinq ans, a été lancée en janvier, dont les conclusions aideront à guider Kate dans son travail public.

Elle défend une conversation sur la petite enfance

Kate a assisté à des engagements royaux à l’appui de ses efforts. Le Instagram de Kensington Palace a partagé des images de certaines des apparitions de Kate, avec une collection de photos notant: «Hier matin, la duchesse de Cambridge a rejoint la pépinière LEYF Stockwell Gardens pour le petit déjeuner. Elle a discuté de son enquête historique # 5BigQuestions avec les parents, les enseignants et le personnel et a appris plus sur le travail incroyable que l’entreprise sociale LEYF fait pour aider à donner aux enfants le meilleur départ dans la vie.

La publication Instagram a expliqué plus en détail: «À travers les 5 grandes questions, nous voulons lancer la plus grande conversation jamais organisée sur la petite enfance, et vous pouvez avoir votre mot à dire en visitant www.5BigQuestions.org.uk.»