Kate Upton: L’allaitement maternel m’a sucé l’énergie

Kate Upton dit que l’allaitement maternel de sa fille lui «aspirait l’énergie», car elle essayait d’en faire trop à la fois.

La mannequin de 27 ans a donné naissance à sa fille Geneviève en novembre 2018 et a déclaré qu’elle avait du mal à allaiter son bébé parce qu’elle essayait d’en faire trop à la fois et n’avait plus d’énergie pour “permettre [her] corps à récupérer “après l’accouchement.

Kate a déclaré: “Avoir VeVe a changé ma vie de manière merveilleuse. [But there was] tellement de pression pour faire toutes ces choses, comme l’allaitement maternel en déplacement.

“La réalité, pour moi, était que l’allaitement maternel me privait de l’énergie. J’ai réalisé que je devais me calmer, pour permettre à mon corps de récupérer.”

Depuis qu’elle a donné naissance à Geneviève, maintenant âgée de 14 mois, Kate – qui a sa fille avec son mari Justin Verlander – est désireuse de se concentrer sur la vie dans le moment avec sa famille et surveille ses habitudes technologiques afin qu’elle puisse donner un bon exemple pour elle. fille.

La beauté a expliqué: “Je pense que mon mari veut que je jette mon téléphone. Nous en parlons tout le temps à la maison:” Dînons sans téléphone “. Nous ne voulons pas [our daughter] penser au téléphone est tout ce que la vie est.

“Je veux profiter de ma vie, profiter de ma famille, sans essayer constamment de prendre la photo parfaite.”

Kate essaie également d’avoir une influence positive sur sa carrière.

S’adressant au magazine Editorialist, elle a déclaré: “Il y a certainement un mouvement vers une approche plus inclusive, représentant un modèle plus diversifié et n’ayant plus de définition de ce qu’est un modèle. Mais évidemment, il y a beaucoup plus à faire. Je suis ne pas faire ça [job] juste pour que je puisse m’habiller.

“Chaque femme doit être représentée. Sinon, c’est un festival de répétition.”

