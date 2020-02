Kate Upton veut sauver la Terre pour sa fille

2020-02-03 20:30:06

Kate Upton veut aider à «laisser la Terre en bon état» pour sa fille, alors qu’elle promet de lutter contre le changement climatique.

Le modèle de maillot de bain Sports Illustrated a accueilli sa fille Geneviève dans le monde en novembre 2018 avec son mari Justin Verlander, et a déclaré qu’elle s’était investie dans des projets qui aident à lutter contre le changement climatique depuis qu’elle est devenue mère, car elle veut aider à améliorer la planète pour ” générations futures”.

Elle a déclaré: “Devenir mère m’a changé dans tous les aspects de ma vie, donc je le vois définitivement changer les projets avec lesquels je suis impliqué dans l’avenir. Tout ce que je fais, je veux le faire pour elle. Je veux tout faire en mon pouvoir de laisser la Terre dans le meilleur état possible pour elle et pour les générations futures. ”

Kate a récemment été annoncée comme le visage de la campagne Printemps 2020 de Canada Goose, qui comprend une collection avec Polar Bears International (PBI), un organisme de bienfaisance qui vise à résoudre les problèmes qui mettent en danger la population d’ours polaires.

Et pour aider à la cause de PBI, Kate s’est rendue à Churchill, au Manitoba – également connue comme la capitale mondiale de l’ours polaire – pour voir l’impact du changement climatique sur les animaux.

Dans une interview avec Vogue sur la collaboration, elle a déclaré: “Nous avons vu un ours polaire dans les 10 premières minutes de l’atterrissage. Nous avons été maintenus dans l’avion plus longtemps car il y avait un ours polaire sur le tarmac … Le fait que les ours polaires étaient en ville et à l’aéroport signifie que la glace de mer n’était pas encore formée, sur laquelle ils chassent. Ils se réveillaient affamés et erraient en essayant de trouver de la nourriture.

“PBI a fait un travail incroyable. Ce qui arrive à l’ours polaire ne réside pas seulement dans l’Arctique. La fonte des glaces de mer est un signe que le changement climatique est là et que nous devons agir.”

Pour chaque veste «PBI Blue» vendue par l’entremise de Canada Goose, 50 $ seront versés directement à l’organisme de bienfaisance pour financer la recherche et la défense des ours polaires et de l’environnement.

