Kate Winslet est “ paranoïaque ” à propos des incendies depuis l’incendie de Necker Island

L’actrice oscarisée Kate Winslet a avoué qu’elle se sentait “anxieuse et paranoïaque” d’être prise au piège dans un incendie de maison depuis qu’elle a été prise dans l’incendie de Necker Island sur la propriété de Sir Richard Branson.

La gagnante d’un Oscar, ses deux enfants, Mia, maintenant âgée de 19 ans, et Joe, maintenant âgée de 16 ans, et son futur mari Ned Smith ont dû fuir la propriété luxueuse de l’oncle de Ned, Sir Richard Branson, après avoir été engloutie par les flammes et elle a réussi à s’échapper du “ Titanic ”. La star avait même besoin d’aider la mère âgée de l’homme d’affaires de la Vierge, Eve Branson, à sortir du bâtiment.

Kate – qui a un fils de six ans, Bear avec Ned – admet que la terreur de cette nuit est restée avec elle depuis et maintenant elle ne peut pas dormir à moins d’avoir vérifié trois fois que son poêle est éteint, les bougies soufflées et tout l’électronique potentiellement dangereuse a été débranchée.

Dans une interview accordée au magazine Candis, elle a déclaré: “C’était probablement la plus grande crise que j’aie jamais connue – cela vous rend évidemment plus anxieux, et je suis maintenant paranoïaque à propos des incendies de maisons, ce que je n’avais pas l’habitude d’être. Je m’assurerai constamment d’avoir éteint le poêle, éteint toutes les bougies, je débranche toujours les sèche-cheveux et les pinces chaudes et les vérifie de manière obsessionnelle trois fois pour m’assurer que oui, je les ai vraiment débranchées et je l’ai vraiment fait les désactiver. Cela a un impact sur vous. ”

Kate peut toujours se rappeler comment le calme de Ned dans la situation l’a fait tomber amoureuse de lui, car dans son état de panique, sa première pensée a été de prendre un soutien-gorge et les passeports de sa famille.

Elle a expliqué: “Nous étions nombreux à rester dans la maison à ce moment-là, et quand quelque chose comme ça se produit, cela fait ressortir la vraie personne qui est sûre! Vous pourriez être la personne qui attrape le flambeau et la paire de les formateurs que nous avions sur l’île et être du genre pratique. C’est ce que Ned a fait. Moi? J’ai attrapé un soutien-gorge et les passeports de la famille, alors qu’est-ce que cela vous dit à mon sujet? et je suis allé le mettre, puis j’ai pensé: “Non, ça va prendre trop de temps”, alors je l’ai posé. Puis j’ai pensé: “Bon sang, je ne vais pas sans soutien-gorge – je vais prendre le temps ! ‘ Alors je l’ai fait, puis j’ai pris les passeports – de, et les enfants, évidemment! ”

