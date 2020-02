Kate Winslet était Starstruck lorsqu’elle a découvert qu’elle travaillait avec Leonardo DiCaprio dans ‘Titanic’

Les acteurs primés aux Oscars Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont connus pour leur douce amitié. Mais à un moment donné, le premier était tout simplement excité de décrocher un rôle en face du second. Voici comment ils se sont rapprochés et ce que Winslet a dit à propos de DiCaprio avant leur première rencontre.

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ont joué ensemble dans «Titanic»

Kate Winslet en Rose et Leonardo DiCaprio en Jack dans «Titanic» | CBS via .

Winslet et DiCaprio ont joué dans le film Titanic de 1997, basé sur la tragédie de la vie réelle lorsque le paquebot du même a frappé un iceberg en traversant l’Atlantique lors de son voyage inaugural en 1912. Beaucoup de ses passagers n’ont pas survécu.

L’histoire représentée est cependant fictive. Winslet joue Rose, une jeune femme riche qui est fiancée. Mais lorsqu’elle rencontre un pauvre artiste, Jack (DiCaprio), elle tombe amoureuse. L’histoire est racontée comme un flash-back de l’actuelle Rose, qui a survécu à l’accident, tandis que Jack ne l’a pas fait. Jusqu’en 2009, Titanic était le film le plus rentable de tous les temps.

Ils sont restés les meilleurs amis d’Hollywood pendant des années

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet à la 88e cérémonie des Oscars le 28 février 2016 | Dan MacMedan / WireImage

Winslet et DiCaprio, qui étaient tous deux jeunes acteurs à l’époque, ont été félicités pour leur chimie. Et au fil des ans, ils sont restés amis. Dans une interview de Good Morning America en 2017, Winslet a déclaré qu’il était «tellement reconnaissant pour cette amitié. C’est comme une famille. C’est l’une de ces rares amitiés hollywoodiennes que je me sens vraiment très privilégiée. »

Cela fait écho à ce que les deux ont dit dans le passé. Quand ils ont travaillé ensemble pour la deuxième fois, sur Revolutionary Road, Winslet a remporté un Golden Globe pour sa performance. Elle a remercié sa co-star à profusion, en disant: “Leo, je suis si heureuse de pouvoir rester ici et vous dire combien je vous aime et combien je vous aime depuis 13 ans.” Les fans ont rapidement souligné qu’elle le remerciait avant son mari de l’époque, Sam Mendes.

Slate a publié un article sur un débat qui faisait rage autour de la renommée de DiCaprio à l’époque

La renommée de DiCaprio ne peut être niée. Mais apparemment, certains se demandent quand il a atteint le «statut de star de cinéma». Il s’agit d’un qualificatif auquel aucune métrique n’est associée, il est donc difficile à déterminer. Mais certains membres du personnel de Slate ont essayé de le faire.

Dans la pièce, de nombreux membres du personnel se demandent si DiCaprio était ou non une star de cinéma avant Titanic ou après. Les arguments vont de lui ayant déjà été nominé aux Oscars (pour What’s Eating Gilbert Grape) et à l’idée que certains pensent que le film a été placé sur les épaules de deux acteurs relativement inconnus.

Melanie Lynskey a pesé

Si cela aide, la première chose que Kate Winslet m’a dit à l’époque était qu’elle avait été castée dans un film avec Leonardo DiCaprio. La deuxième information était que le film parlait du Titanic. IL ÉTAIT CÉLÈBRE C’EST DES NOIX

– Melanie Lynskey (@melanielynskey) 20 février 2020

Comme d’habitude, Internet a des opinions. Parmi ceux qui ont pesé, l’acteur Melanie Lynskey, avec qui Winslet a joué dans son premier film, Heavenly Creatures de 1994. Selon elle, la future lauréate d’un Oscar était désireuse de partager son futur co-équipier.

«Si cela aide, la première chose que Kate Winslet m’a dit à l’époque était qu’elle avait été castée dans un film avec Leonardo DiCaprio. La deuxième information était que le film parlait du Titanic », a écrit Lynskey. Donc, quel que soit le statut que vous pensez qu’il avait à l’époque, le fait demeure que Winslet était très familier avec le travail de DiCaprio. Elle ne savait pas à l’époque qu’ils seraient bientôt amis pour la vie.