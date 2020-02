Kate Winslet révèle les détails ridicules de la scène de sexe emblématique “ Titanic ” avec Leonardo Di Caprio

Kate Winslet est une actrice acclamée qui a habilement habité des rôles dramatiques et comiques. Elle est au sommet de son industrie depuis près de deux décennies et gagne toujours des prix et impressionne les critiques partout.

Bien que Winslet aime les drames indépendants, elle a également joué dans l’un des plus grands blockbusters cinématographiques de tous les temps – l’épopée James Cameron Titanic. Même aujourd’hui, Winslet ne peut pas échapper à l’héritage du film massif et est fréquemment interrogé sur certains des moments les plus mémorables du film. Heureusement pour ses fans, Winslet n’a pas peur de partager.

Kate Winslet a obtenu sa grande pause dans “Titanic”

Kate Winslet | Anthony Harvey / .

Winslet est née en Angleterre en 1975. Elle a grandi dans une famille d’acteurs et a décidé à un jeune âge qu’elle voulait également poursuivre une carrière.

Adolescent, Winslet a commencé à jouer pour des publicités et est apparu dans plusieurs productions scéniques. Finalement, elle a décroché un rôle dans le drame de la BBC Dark Season, qui a conduit à un rôle de premier plan dans le drame psychologique de Peter Jackson Heavenly Creatures.

Tout au long des années 90, Winslet a continué à travailler dans divers drames et a reçu des distinctions pour son rôle dans Sense and Sensibility. Elle a commencé à se faire un nom en tant que reine des pièces de théâtre d’époque et est apparue dans deux autres films de ce type, Hamlet et Jude. Winslet a même essayé le drame shakespearien en jouant à Ophelia dans le hameau de Kenneth Branagh.

En 1997, Winslet a été castée dans son plus grand film à ce jour, l’épopée à succès Titanic. Winslet serait bientôt catapultée dans la stratosphère et deviendrait une célébrité plus grande qu’elle n’aurait jamais cru possible.

Les souvenirs de Kate Winslet sur la grande scène amoureuse du Titanic

Winslet était captivante dans bon nombre de ses scènes du Titanic, certaines d’entre elles s’inscrivant dans l’histoire de la culture pop. Titanic était également mémorable pour l’avoir associée à la jeune star Leonardo DiCaprio, alors sur le point de devenir célèbre.

Winslet et DiCaprio ont formé un lien d’amitié instantané qui reste à ce jour. Alors que Winslet a parlé ouvertement de la façon dont le tournage du film était parfois très difficile, elle et DiCaprio se sont beaucoup appuyés et sont devenus très proches.

Winslet s’est ouvert dans une interview, révélant que «nous nous ferions les choses les plus ridicules les uns aux autres. Il me chatouillerait, me tâtonnerait, me liquiderait. Et je ferais la même chose en retour, en quelque sorte attraper son cul. ”

Quant à leur tristement célèbre scène d’amour dans le troisième acte du film, Winslet a rappelé que «même si je ne ressentais pas cela de la même manière pour Leo, c’était plutôt agréable de ressentir cela de cette façon dans la scène. C’était assez joli. Et puis, tu sais, la caméra a cessé de rouler, et il se lève et s’en va, et la scène est finie. ”

Elle a également admis ressentir un certain regret que la scène émotionnelle ait pris fin.

Les fans aiment toujours Kate Winslet pour «Titanic»

Dans les années qui ont suivi la sortie de Titanic, Winslet a continué à travailler sur une multitude d’autres projets majeurs. Ces jours-ci, elle est une actrice très célèbre avec de nombreuses nominations à son actif.

Pourtant, de nombreux fans la connaissent mieux de Titanic. Bien qu’elle apprécie la dévotion des fans, il y a des moments où Winslet s’est sentie moins que ravie de l’association – en particulier en ce qui concerne sa fameuse scène de nu dans le film.

Winslet a révélé que même si on lui demandait fréquemment d’autographier des copies des photos, elle refusait de le faire parce que cela la mettait «mal à l’aise». Alors que Winslet n’aurait jamais imaginé que son travail de 1997 finirait par être si emblématique, il ne fait aucun doute que ses légions de fans l’aiment et la soutiennent toujours.