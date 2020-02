2020-02-01 17:30:05

Kate Wright a pleuré en admettant qu’elle trouvait “difficile” d’être la belle-mère des trois enfants de Rio Ferdinand – Lorenz, 13 ans, Tate, 11 ans et Tia, huit ans.

Kate Wright a pleuré en admettant qu’elle trouvait “difficile” d’être belle-mère.

L’ancienne star de “ Only Way Is Essex ” est devenue la belle-mère des trois enfants de son mari Rio Ferdinand – Lorenz, 13 ans, Tate, 11 ans et Tia, huit ans – après leur mariage l’année dernière, quatre ans après avoir tragiquement perdu sa femme, Rebecca Ellison en 2015.

Devenant émotive et larmoyante, elle a admis: “Je veux juste que les enfants soient heureux.”

Rio a déclaré: “Il n’y a pas de manuel qui vous explique comment devenir une belle-mère.”

S’exprimant dans la bande-annonce de leur documentaire de la BBC “Rio et Kate: devenir une famille recomposée”, Kate a ajouté: “C’est difficile pour nous, donc je ne peux pas imaginer à quel point c’est difficile pour les enfants.”

Pendant ce temps, l’ancienne star de la télé-réalité de 28 ans a précédemment affirmé que le couple aimé s’était sauvé de la misère après que Rio soit devenu veuf en 2015.

Elle a déclaré: “Nous nous sommes vraiment sauvés les uns les autres. Rio était à un stade de sa vie où il avait perdu sa femme et moi aussi. J’ai dû faire face à de l’anxiété, des crises de panique et une faible estime de soi. Ils sont ma famille. Je les aime beaucoup et ils m’ont aidé à faire un voyage pour m’aimer et comprendre qui je suis. Nous avons tous traversé des moments difficiles et pourtant nous sommes tous ensemble. Passer par tant de choses vous rapproche encore plus. Rio et le les enfants signifient tout pour moi. ”

Rio était “tellement ému” quand il a vu Kate descendre l’allée avec ses enfants.

Kate a déclaré: “Le fait que les garçons m’accompagnent dans l’allée était tout simplement incroyable. C’était un moment extrêmement important pour moi et ils l’ont si bien fait. Voir Rio à l’autel m’a fait me sentir si heureuse que je ne pouvais pas attendre de le rejoindre . D’autant plus qu’il était si émotif. C’était tout ce que j’avais imaginé, mais je n’ai pas pleuré à ce moment. J’ai pleuré toutes mes larmes le matin! “

