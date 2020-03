Katharine McPhee et David Foster planifient des concerts quotidiens sur Instagram

2020-03-17 07:30:05

Katharine McPhee et David Foster seront en direct avec leurs fans sur Instagram pour interpréter les chansons demandées au piano pendant la pandémie de coronavirus.

Katharine McPhee et David Foster donneront des concerts quotidiens via Instagram pour aider leurs fans à traverser la pandémie de coronavirus.

Le producteur de 70 ans a été contraint de reporter ses dates de mars en raison d’une procédure médicale, mais après l’épidémie mondiale, les émissions ont été reportées indéfiniment.

Cependant, cela n’empêchera pas la paire de divertir ses followers.

Le couple marié a été mis en ligne pour la première fois lundi (16.03.20), et sera de retour au piano pour en savoir plus.

À côté d’un cliché d’elle-même assise à l’instrument, qui était recouvert d’une cachette de Grammys, Katharine a écrit: “salut les gars – juste moi ici portant le même pull pendant 3 jours. Moi et le mari @davidfoster se sont tellement amusés au piano aujourd’hui en direct.

“nous voulons essayer de le faire tous les jours à 5h30 PT cuz quoi d’autre est-il à faire?

“Merci @erinfoster pour la bonne idée. À bientôt demain? Ps- c’est fou combien de Grammys je n’ai pas? (Sic)”

David a avoué sa première session live “aspiré” car il est “le pire accompagnateur de piano du monde”.

Il a ajouté à sa propre page: “C’était tellement amusant aujourd’hui d’aller vivre avec ma femme – je suis le pire accompagnateur de piano du monde pour les chansons des autres mais Kat est tellement incroyable qu’elle me tire à travers – nous allons essayer de le faire tous les jours – pour notre propre divertissement et, espérons-le, pour vous tous aussi – toutes les suggestions sont les bienvenues – nous étions des recrues aujourd’hui et je suis nul !! Mais amusant !!! Nous essaierons de vivre à 17h30 heure de la côte ouest tous les jours !! (sic) ”

Katharine a également demandé à Twitter de dire que leurs sessions seraient comme «The Kelly Clarkson Show», mais «sans le budget», et a appelé ses followers à demander des chansons.

Elle a écrit: “Je vais commencer à couvrir des chansons en direct sur insta, un peu comme Kelly Clarkson sans l’émission ni le budget. Si vous avez toujours voulu que je chante votre chanson préférée, c’est votre chance. Envoyez-moi quelques suggestions! (Sic) “

