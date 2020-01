Katharine McPhee suggère un slogan hilarant à Lisa Rinna pour la saison 10 de RHOBH

Chaque saison, les femmes au foyer de toutes les franchises sont confrontées à la tâche ardue de proposer un nouveau slogan, mais Lisa Rinna peut rester tranquille sachant que son travail a été fait pour elle.

Bravo fan et comédien internet Katharine McPhee a pris Twitter pour répondre à la “Real Housewives of Beverly Hills” demande de l’étoile pour “suggestions de slogan pour la saison 10.”

“À Beverly Hills, la seule merde que je tolère est dans mes dépendances”, a écrit l’alun et l’épouse d’American Idol. David Foster, qui était précédemment mariée à Yolanda Hadid quand elle est apparue dans la série pendant plusieurs années.

“À Beverly Hills, la seule merde que je tolère est dans mes dépendances.”

– Kat McPhee (@katharinemcphee) 29 janvier 2020

Bien sûr, la suggestion de slogan de McPhee faisait référence à la publicité emblématique de Rinna pour les couches pour adultes.

En 2012, Rinna a accepté d’être le porte-parole célèbre de la marque et est apparue dans la publicité ci-dessous. La minute et 15 secondes jouent comme une interview sur le tapis rouge, montrant Lisa portant la silhouette pour femme de la marque sous une robe noire moulante. Mari Harry Hamlin est même apparu dans l’annonce pour effectuer un “test tactile”.

Un examen minutieux de la publicité a suivi l’ancienne star du savon pendant des années, mais elle n’a jamais regretté le travail.

“Je ferai n’importe quoi pour faire de l’argent. Je ne dis pas grand-chose; je dis oui”, a-t-elle déclaré lors de sa saison inaugurale de “RHOBH”. “Ce travail dépend a sauvé notre bacon. J’ai été payé plus d’argent pour cela que je n’ai jamais été payé pour faire quoi que ce soit de ma vie. Et je faisais un clin d’œil jusqu’à la banque.” Bien qu’elle n’ait jamais confirmé le chiffre, il a été rapporté qu’elle avait fait 2 millions de dollars pour le concert.

Le sujet a fait son apparition lors des retrouvailles de la saison 5, lorsque Kim Richards insinué Rinna avait fait des choix de carrière douteux.

Mais Lisa a défendu sa décision, expliquant qu’une partie de son salaire (censément 250 000 $) est allée à l’organisme de bienfaisance Dress For Success.

“Dress For Success permet aux femmes défavorisées d’atteindre leur potentiel professionnel en leur fournissant à la fois la tenue vestimentaire et les outils dont elles ont besoin pour réussir sur le lieu de travail et dans la vie”, écrivait-elle dans un article de blog Bravo à l’époque. “Je veux dire, comment pourrais-je dire non à l’opportunité de fournir des fonds indispensables à un organisme de bienfaisance aussi incroyable et centré sur la femme?!”

“Et allez mesdames, ne me dites pas que vous ne pouvez pas vous identifier”, a-t-elle ajouté. “Nous avons tous fait pipi un peu à un moment de notre vie après avoir éternué, ai-je raison?”

Bravo est en train de filmer la saison 10 de “The Real Housewives of Beverly Hills”.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Annonces de bébé celeb

Instagram

Ciara et Russell Wilson attendent le bébé «numéro 3»