Katherine Jenkins a agi de façon distincte pour aider une femme à être agressée

2020-03-30 09:30:06

La chanteuse Katherine Jenkins a agi par «instinct» lorsqu’elle est intervenue pour empêcher une pensionnée d’être agressée en décembre dernier.

La chanteuse de 39 ans se rendait au service carol de bienfaisance Henry Van Straubenzee Memorial à l’église St Luke à Londres en décembre dernier lorsqu’elle est intervenue pour aider une femme âgée qui se faisait voler.

Elle a déclaré au magazine Stella du journal Sunday Telegraph: “Elle était clairement en détresse, criant au secours.

“Tant de gens sont passés devant. C’était un instinct de se précipiter et ce faisant, j’ai également été attaqué.

“Je ne pensais pas que les gens pourraient savoir qui je suis; j’ai donné à la police mon nom de marié … Si cela se reproduisait, je le referais.”

En janvier, une jeune fille de 15 ans – qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques – a plaidé coupable de vol qualifié et d’agression contre un policier, et a déclaré devant le tribunal qu’elle était prête à s’excuser d’avoir volé le téléphone de Katherine.

S’exprimant lors de son audition à Highbury Magistrates ‘Court, elle a déclaré: “Je peux m’excuser. Je sais que cela ne compensera pas ce que j’ai fait.”

Le téléphone de Katherine a été retrouvé plus tard, mais l’écran avait été fissuré, et les procureurs ont déclaré qu’il y avait eu “une tentative maladroite de retirer la carte SIM”.

L’adolescente a reçu une ordonnance de renvoi de six mois, ce qui signifie qu’elle devra assister à des séances avec l’équipe des jeunes délinquants pour aborder son comportement, et sa mère a également été condamnée à payer une indemnité de 20 £.

Katherine a maintenant insisté sur le fait qu’elle accepterait les excuses.

Elle a ajouté: “Cela fait partie de ma foi de donner aux gens une chance et de montrer le pardon.”

Malgré le choc de l’agression, elle a quand même assisté au service de chants parce qu’elle “ne voulait pas les laisser tomber” – et cela n’a fait que refléter ce qu’elle avait fait par la suite.

Elle a admis: “J’ai été secouée au début. Mais mon instinct est toujours de continuer, alors je suis sortie.

“Puis, quand je suis resté là, j’ai pensé: ‘Je ne peux pas croire que je suis [doing this]. ‘ C’était un organisme de bienfaisance et je ne voulais pas les laisser tomber. “

