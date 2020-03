Katherine Schwarzenegger: Chris Pratt est le «plus beau cadeau»

2020-03-10 11:30:07

Katherine Schwarzenegger affirme que son mari Chris Pratt est “le plus beau cadeau de tous les temps”, car il “l’aime et la soutient” dans tout ce qu’elle fait.

L’auteur de 30 ans – qui est la fille d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver – a fait le lien avec Chris en juin de l’année dernière, et a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse dans son mariage parce que l’acteur “aime et soutient toujours” elle dans tout ce qu’elle fait.

Elle a jailli: “Quand vous avez un partenaire qui peut vous aimer et vous soutenir tout au long de tout, c’est le plus beau cadeau jamais. Je me suis toujours sentie incroyablement soutenue par mes frères et sœurs et mes parents, mais avoir cela chez un partenaire et chez mon mari c’est un autre cadeau incroyable à avoir. ”

Et Katherine est tout aussi favorable à la star de “Jurassic World”, car elle dit qu’elles sont toutes les deux “les plus grandes pom-pom girls de l’autre”.

S’adressant au magazine Us Weekly, elle a ajouté: “Nous essayons d’être les plus grands pom-pom girls les uns des autres. C’est très important pour nous deux.”

Pendant ce temps, la beauté brune a récemment déclaré qu’elle comptait sur l’aide de Chris pour finaliser son nouveau livre “ Le cadeau du pardon ”, car elle a demandé à l’acteur de 40 ans de lire le produit fini.

Elle a dit: “Ma mère était très impliquée. Elle trouvera toujours quelque chose à corriger ou à modifier, et j’ai adoré avoir ses réflexions sur tout cela. Je n’aime pas envoyer aux gens des parties du livre pendant que j’écris. J’aime que ce soit un produit final et je m’assure qu’il est parfait, donc les seules personnes qui lisent le livre [before it was done] étaient mon mari et ma mère. Ils ont tous les deux été très impressionnés et aussi très excités pour moi car ils savent à quel point je suis passionné par ce livre et ce sujet. ”

Et la paire a l’habitude de jaillir l’une sur l’autre, car Chris a dit qu’il croyait que Katherine ferait une “grande maman” quand le moment serait venu pour eux d’avoir des enfants.

La star des “Gardiens de la Galaxie” – qui a déjà Jack, sept ans, avec son ex-femme Anna Faris – a déclaré: “Elle a changé ma vie pour le mieux à bien des égards. Mon cœur, mon âme, mon fils Je me sens si en sécurité avec elle. C’est une super belle-mère.

“Elle est, si Dieu le veut, va être une grande maman un jour. Elle a de grands parents, de grands frères et sœurs, elle comble tous mes nombreux déficits.”

