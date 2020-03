Katherine Schwarzenegger partage le secret d’un mariage heureux

2020-03-12 20:30:06

Katherine Schwarzenegger croit que le secret de son mariage heureux avec Chris Pratt est qu’ils partagent des “valeurs similaires”.

La star de 30 ans a fait le lien avec l’acteur des “ Gardiens de la Galaxie ” en juin 2019 et admet que leur amour est le “plus beau cadeau” qu’elle se soit jamais offert.

Elle a dit à The View: “C’est tellement agréable, je l’aime tellement. C’est le meilleur. Être marié à quelqu’un qui a des valeurs similaires avec lesquelles vous avez juste l’amour le plus étonnant est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Ma mère a toujours dit que pour moi, “valeurs, valeurs, valeurs”, ils sont si importants dans une relation. ”

Pour célébrer son récent anniversaire, Chris a félicité Katherine d’avoir “changé son monde pour le mieux” et l’a remercié d’être “une épouse et une belle-mère incroyables”.

Il a écrit: “Joyeux anniversaire Katherine! Tellement heureux de t’avoir dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Probablement enfermé sur le balcon d’une manière ou d’une autre et dois y vivre ou errer dans une ville avec un téléphone non chargé et une seule chaussure, en retard au travail comme une sorte de rêve de fièvre d’anxiété. Honnêtement, je ne veux même pas y penser. Vous avez changé mon monde pour le mieux. Je suis tellement reconnaissant d’avoir trouvé vous. Vous êtes une femme et une belle-mère incroyables. Et je suis tellement excité de vous célébrer! (sic) ”

Katherine et Chris sont les “pom-pom girls” de l’autre.

Elle a jailli: “Quand vous avez un partenaire qui peut vous aimer et vous soutenir tout au long de tout, c’est le plus beau cadeau jamais. Je me suis toujours sentie incroyablement soutenue par mes frères et sœurs et mes parents, mais avoir cela chez un partenaire et chez mon mari c’est un autre cadeau incroyable à avoir. Nous essayons d’être les plus grands pom-pom girls de chacun. “

