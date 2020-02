Katherine Schwarzenegger «passe un bon moment» avec Chris Pratt

2020-02-08 02:30:04

Katherine Schwarzenegger «passe un bon moment» avec son mari Chris Pratt, selon son frère Patrick Schwarzenegger.

L’auteur de 30 ans a fait le lien avec Chris en juin 2019, cinq mois seulement après s’être fiancée en janvier de la même année après six mois de rencontres, et son frère Patrick Schwarzenegger a déclaré que son frère était le “plus heureux” qu’elle ait jamais été. avec l’acteur des «Gardiens de la Galaxie».

Lorsqu’on lui a demandé si Katherine était heureuse avec Chris, Patrick a répondu: “Oh oui. Elle est amoureuse, oui! Elle passe un bon moment!”

L’acteur de 26 ans – qui est le fils d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver – a également donné son sceau d’approbation au mariage, car cela signifie qu’il a pu voir les films de Chris tôt pour pouvoir faire partie de son famille.

Patrick a ajouté: “J’ai pu voir ‘Onward’ ce week-end, son nouveau film sort, donc c’est un avantage. Je peux voir ses films tôt. C’est un film vraiment mignon. J’ai pleuré. C’était moi et un tas de petits les enfants et lui et c’est vraiment triste. C’est un bon film mais c’est triste. ”

La star de “Midnight Sun” a même taquiné la possibilité que Katherine et Chris, 40 ans, aient des enfants à l’avenir, car il a dit qu’il “aimerait” être un oncle après avoir pratiqué le fils de Chris, âgé de sept ans, Jack , qu’il a avec son ex-femme Anna Faris.

S’adressant au magazine Us Weekly, il a déclaré: “Ce serait cool d’être un oncle. Je suis en quelque sorte un oncle, je suppose. Chris a Jack Jack, le petit Jacko. Alors oui. Je suis un faux oncle, je suppose.”

Pendant ce temps, Katherine a récemment jailli sur la star de “ Jurassic World ”, comme elle a dit qu’elle était reconnaissante pour le morceau après avoir passé leur premier Thanksgiving ensemble en novembre de l’année dernière.

Dans une publication Instagram, elle a écrit: “Aujourd’hui, je suis reconnaissante pour cette balade à vélo avec mon merveilleux mari et en voyant les couleurs des feuilles d’automne. Pendant que nous faisions du vélo, il a dit que nous adressions de véritables compliments honnêtes aux gens que nous croisons et voir ce qui se passe. Nous l’avons fait, et non seulement les compliments aléatoires ont surpris les gens sur la piste cyclable, ils nous ont aussi fait nous sentir bien. Cela m’a aussi rappelé à quel point je suis reconnaissant d’être marié à quelqu’un qui pense à des manières aimables de faire le monde un meilleur endroit. Bon samedi. (sic) “

Mots clés: Katherine Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Chris Pratt, Maria Shriver

