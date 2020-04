Katherine Schwarzenegger réagit au Thirsty Brad Pitt et au Leo DiCaprio Post de Maria Shriver

Maria Shriver avait soif en quarantaine – au grand dam d’au moins un de ses enfants.

Mardi, l’ancienne Première Dame de Californie, 64 ans, a partagé un mème drôle de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui a plaisanté sur la violation des règles de séjour à la maison afin de passer du temps avec les mecs d’Hollywood.

“Ils sont venus me chercher, mais j’étais fort et je leur ai dit que je restais à la maison”, lit-on dans un post avec une photo chaude des deux lauréats d’un Oscar dans une voiture.

“Mon amie Nadine m’a envoyé ceci avec la question: ‘Que feriez-vous?'” Shriver a légendé le mème. “Je veux dire, allez, devez-vous demander?! J’irais aussi vite que possible! Vous? #Stayhomestaysafe”

La fille de Shriver, Katherine Schwarzenegger, 30 ans, a appelé sa maman pour le poste assoiffé, en écrivant: “Omg maman.” En réponse, Shriver a dit à sa fille: “Maintenant, tu sais quoi m’apporter pour la fête des mères !!”

De nombreux fans ont profité de la section des commentaires pour partager leur amour pour le post amusant de Shriver et la réponse hilarante de sa fille. La mère de quatre enfants a également répondu directement à plusieurs d’entre elles.

“Je dis souvent à mes enfants que c’est le travail d’un parent d’embarrasser leurs enfants LOL!” un fan a écrit et Shriver a répondu en disant “bingo”.

Quand un autre a plaisanté en disant qu’ils sauteraient dans la voiture, Shriver a commenté, “ça va être bondé sur le siège arrière mais bon on va s’amuser?”

“Comme disait ma grand-mère, vous verriez la fumée de mes pieds”, a écrit un utilisateur aux côtés d’émoticônes rieurs. “C’est le meilleur”, a répondu Shriver.

Un autre fan est passé au niveau supérieur et est même allé jusqu’à créer un scénario fictif.

“Je sauterais directement de la fenêtre de ma maison sur la banquette arrière empy, sans peur, la vie est maintenant, la vie est pleine de risques, et je me dois de vivre ma MEILLEURE vie”, a commenté la personne. “Je chanterais” l’été “pendant que je saute, puis je m’assois à l’arrière de la voiture, les bras écartés, en fredonnant. La vie est maintenant. Et ces deux-là me regardaient droit dans les yeux.”

“oui fille” écrivit Shriver en réponse.

Shriver semblait également aimer la façon dont certains adeptes suggéraient de jeter un masque et de sauter avec Pitt et DiCaprio alors qu’elle répondait avec plusieurs emojis applaudissant et riant.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce que les autres enfants de Shriver, y compris Patrick Schwarzenneger et son gendre, Chris Pratt, pensez au poste. En espérant qu’ils sonneront!

