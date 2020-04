Katherine Schwarzenegger: Une communication constante est la clé du mariage

2020-04-22 23:30:05

Katherine Schwarzenegger affirme que la communication “constante” est la clé de son mariage avec Chris Pratt.

L’auteur de 30 ans a récemment épousé l’acteur des “Gardiens de la Galaxie” et elle a révélé qu’ils étaient tous les deux “de grands communicateurs”, ce qu’elle dit être “le cadeau le plus étonnant que vous puissiez avoir en relation”.

S’adressant à Amy Nelson, fondatrice et PDG de The Riveter, il a déclaré: “Je suis un grand communicateur – je me suis marié en juin dernier. La communication est vraiment le cadeau le plus incroyable que vous puissiez avoir dans un partenariat et une relation.”

Pendant ce temps, Katherine a précédemment révélé que le secret de son mariage heureux avec Chris est qu’ils partagent des “valeurs similaires”.

La star de 30 ans a fait le lien avec l’acteur de “Jurassic World” en juin 2019 et admet que leur amour est le “plus beau cadeau” qu’elle se soit jamais offert.

Elle a dit: “C’est tellement agréable, je l’aime tellement. C’est le meilleur. Être marié à quelqu’un qui a des valeurs similaires avec lesquelles vous avez juste l’amour le plus étonnant est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Ma mère a toujours dit ça à moi, “valeurs, valeurs, valeurs”, ils sont si importants dans une relation. ”

Katherine et Chris se décriraient mutuellement comme des “pom-pom girls”.

Elle a jailli au sujet de son beau: “Quand vous avez un partenaire qui peut vous aimer et vous soutenir tout au long de tout, c’est le plus beau cadeau jamais. Je me suis toujours senti incroyablement soutenu par mes frères et sœurs et mes parents, mais pour avoir cela dans un partenaire et dans mon mari est un autre cadeau incroyable à avoir. Nous essayons d’être les plus grands pom-pom girls de chacun. “

