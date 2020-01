Kathie Lee Gifford dit qu’elle a souffert de “ solitude paralysante ”

Kathie Lee Gifford a expliqué comment elle souffrait de “solitude paralysante” après le décès de son mari, Frank, en 2015.

L’artiste de 66 ans arrêtée par son ancien repaire, Aujourd’hui, jeudi pour discuter de sa nouvelle vie après avoir déménagé à Nashville, rappelant comment son ancienne résidence a commencé à se sentir “comme une morgue” sans son partenaire de 29 ans ou ses enfants Cody, 29 ans, et Cassidy, 26 ans, qui avaient déménagé à l’âge adulte .

“Cette maison à moi dans le Connecticut où Frank et moi avons élevé nos beaux enfants, nous avons eu tant d’années heureuses”, a-t-elle commencé. “Et puis j’ai eu l’impression d’être une morgue avec moi juste là. Et j’ai dit que je devais me refaire une vie, sinon celle-ci allait me tuer. La solitude était paralysante. C’était paralysante.”

Elle a dit qu’elle avait trouvé du réconfort en se présentant pour travailler avec son ancien coanimateur Hoda Kotb, mais “alors j’y retournerais à la maison la nuit.” Se demandant “où est la vie en abondance”, elle a atterri à Nashville comme réponse.

Et Hoda ne pouvait pas être plus d’accord lorsqu’elle a interrompu: “Depuis que vous êtes arrivé à Nashville, j’ai l’impression que c’est une pièce de puzzle qui correspond, j’ai l’impression que ça a toujours été comme ça pour vous.”

Kathie Lee a déclaré que le déménagement dans la capitale du Tennessee avait pris des années, car elle était prête à retourner dans la ville où elle avait commencé sa carrière dans le divertissement.

“Vous savez, j’ai travaillé là-bas pour la première fois en 1978 sur une comédie de situation appelée” Hee Haw Honeys “et c’était une ville très différente à l’époque, mais les gens sont toujours les mêmes. La ville est méconnaissable maintenant. Mais les gens sont les même.”

Elle y a enregistré trois albums et s’est également fait un groupe d’amis célèbres – dont Dolly Parton, The Gatlin Brothers et Kenny Rogers.

Cette décision s’est révélée cathartique pour l’ancienne animatrice de “Live with Regis and Kathie Lee”, comme elle l’a révélé à Hoda et à son remplaçant le “Aujourd’hui“, Jenna Bush Hager, qu’elle est bien placée maintenant.

“Je suis tellement bonne. Je suis heureuse. Heureuse dans le Sud, heureuse à Nashville. C’est une culture de gentillesse là-bas”, a-t-elle dit sérieusement, avant d’ajouter, “J’entends les cloches de l’église tout le temps. Je vais aux rodéos. et les choses, non je plaisante! “

