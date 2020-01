Kathie Lee Gifford “ ouverte ” aux rencontres après la mort de son mari en 2015

2020-01-30 02:30:05

Kathie Lee Gifford est “ouverte” aux fréquentations suite au décès de son mari Frank Gifford en 2015, mais elle sait que personne ne remplacera jamais son défunt conjoint.

La présentatrice de télévision âgée de 66 ans a tragiquement perdu son mari de 30 ans en août 2015 quand il est décédé de causes naturelles, et a maintenant déclaré qu’elle était prête à retrouver l’amour presque cinq ans plus tard.

Elle a dit: “Bien sûr que je suis ouverte [to dating]! Qui a dit que je ne sortais pas avec quelqu’un? ”

Mais Kathie Lee hésite à parler de sa vie amoureuse en public, car elle “pourrait être terminée demain”, et elle est “pointilleuse” en ce qui concerne les hommes.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’, Kathie Lee – qui a Cody, 29 ans, et Cassidy, 26 ans, avec son défunt mari – a expliqué: “Je ne m’attends pas à ce qu’un homme remplisse jamais les crampons de mon mari, personne ne sera jamais Frank Gifford. Je ne cherche pas ça. Je ne cherche rien. S’il vient, je le saurai. Je ne cherche pas, je suis occupé. ”

L’année dernière, Kathie Lee a révélé qu’elle avait eu “quelques rendez-vous” depuis le décès de Frank, mais n’a pas encore trouvé l’amour.

Elle a dit en novembre: “Je suis sortie à deux reprises. Je suis juste sortie avec des amis dans un club pour entendre mon groupe préféré là-bas. Ce mec adorable m’a demandé de danser et j’ai dit d’accord. C’était amusant parce que je n’avais pas pas depuis 33 ans. C’est surréaliste. Le monde a tellement changé. C’était un gentleman. C’était bien, c’était amusant. ”

Kathie Lee a précédemment rendu hommage à son défunt mari quelques jours seulement après sa mort alors qu’elle animait l’émission “ Today ”, qu’elle a quittée en avril 2019 après 11 ans.

S’exprimant émotionnellement alors qu’elle était consolée par la co-animatrice Hoda Kotb, elle a déclaré: “Il voudrait que vous sachiez qu’il est mort en toute paix. Il savait que chaque péché qu’il avait commis était pardonné.”

