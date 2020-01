Kathryn Dunn applaudit après qu’un ancien fan la châtie

Kathryn Dunn était l’une des personnalités les plus mémorables de la 21e saison controversée de Big Brother de CBS. Récemment, elle a riposté après que quelqu’un qui se disait fan lui ait critiqué sur les réseaux sociaux.

Kathryn Dunn sur «Big Brother» | Monty Brinton / CBS via .

Kathryn Dunn sur «Big Brother»

Alors que Dunn n’a jamais fait partie de l’alliance majeure de la maison, Gr8ful, elle s’est alliée à eux pour la plupart des premiers votes. Après que les loyautés de la maison aient été révélées, elle et les autres étrangers ont formé une alliance minoritaire, Cliff’s Angeles. Les autres membres de l’alliance étaient Cliff Hogg III, Nicole Anthony et Jessica Milagros.

Elle a été classée 10e au concours et est devenue le deuxième membre du jury.

Kathryn Dunn et Nick Maccarone vont toujours bien

Il a également été démontré que Dunn était en quelque sorte en showmance avec son collègue, Nick Maccarone. Ils n’étaient pas vraiment ensemble dans la maison mais il semble que leur relation se soit renforcée pendant le jury et après la fin du spectacle.

La relation a été un peu controversée car Maccaronne était également en showmance avec Bella Wang, qui a été votée hors jury devant le jury.

Elle a fait le point sur leur relation en décembre. “Nous nous amusons vraiment beaucoup. Vous savez, juste apprendre à vous connaître dans le monde réel, parce que même si vous vous connaissez à un niveau plus profond dans la maison Big Brother, je veux dire que vous n’avez pas à vivre des choses comme aller au l’épicerie ensemble, payer les factures, le stress des finances, donc nous sommes toujours, bien sûr, apprendre à se connaître à l’extérieur de la maison. Je l’aime vraiment beaucoup », a-t-elle déclaré.

La star de «Big Brother» arrête un fan

Dunn a publié une vidéo cette semaine sur Twitter dans les casinos Choctaw en Oklahoma. Dans la vidéo, elle portait un haut violet et un short flous. Elle a légendé la photo, “Vibration de mangeur de gens violets.”

Ensuite, quelqu’un a répondu à sa vidéo, s’en prenant à la star de la réalité. «Pourquoi vous transformez-vous en pute? Et Nick? Vraiment? Mec Parlez d’abaisser vos normes…. Vous étiez [sic] mon joueur Fab bb mais tu as ruiné ta propre foule de fans », ont-ils dit.

Dunn a riposté contre le fan présumé, disant: “J’ai littéralement posté une vidéo avec un filtre IG, comment cela fait-il de moi une putain de lmaooooo.”

Plusieurs fans sont également venus à la défense de Dunn. “N’écoutez pas ces idiots! Il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux qui n’ont rien de mieux à faire que de critiquer et de démolir les gens », a déclaré une personne.

“Oui, salope, c’est dommage parce que quelqu’un a un petit ami et a utilisé un filtre. Souvenons-nous que la prochaine fois que vous utiliserez un filtre et en obtiendrez un autre significatif. Les gens sont stupides Kat, je t’aime et Nick! »A ajouté un autre.

Big Brother sera de retour pour sa 22e saison plus tard cette année sur CBS.