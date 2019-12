Kathy Griffin célèbre son camée dans «You» sur Netflix

Après avoir passé des années sur la liste «D», la comédienne Kathy Griffin a finalement atteint la liste «A» pour plonger sur la liste noire.

Griffin est une critique virulente du président Donald Trump et a créé une vidéo où elle brandissait un masque de Trump recouvert de ketchup. La vidéo est devenue virale, ce qui a mis Griffin sur le radar des services secrets et a presque détruit sa longue carrière de comédienne.

Kathy Griffin assiste à l'inauguration officielle de la résidence Paula Abdul's Flamingo Las Vegas "Paula Abdul: Forever Your Girl" au Cromwell Las Vegas | Ethan Miller / .

Elle a raconté dans sa course folle dans son nouveau documentaire, Kathy Griffin: Un enfer d'une histoire sur la vidéo désormais infâme et les retombées horribles qui se sont produites presque instantanément après. Malgré ses excuses et étant lourdement suivi par la Maison Blanche, Griffin n'a pas pu décrocher un emploi à Hollywood pendant plusieurs mois. Elle a finalement entrepris une tournée internationale, détenue dans presque tous les aéroports en cours de route. Elle semble se battre pour retourner dans le cœur des amateurs de comédie. Tout d'abord, elle a vendu un certain nombre de sites aux États-Unis. Et maintenant, elle est en vedette dans un camée sur la série à succès Netflix, You season 2.

Elle a aimé travailler sur le spectacle

Bien qu'elle ne fasse qu'une brève apparition, Griffin semble humiliée et réchauffée par le casting et l'équipe de You. Elle a partagé une histoire récente sur son apparence et a tweeté. «Merci au casting et à l'équipe de # YOUSEASON2! Chaque personne était si gentille avec moi. Si professionnel. Ce fut une joie! "

Griffin a également partagé une photo amusante avec la star de You Penn Badgley. "Il ME fait rire pour les photos publicitaires." Les fans ont réagi positivement au retour de Griffin. «Kathy! J'espère que vous savez à quel point vous êtes une représentation puissante pour les filles et les femmes. Non seulement vous n’avez pas reculé, mais vous êtes revenu ÉVITANT. C’est tellement important. Je vous remercie pour votre bravoure et votre ténacité », a écrit un fan dans le repostage de l'article de Griffin sur Instagram.

Elle a également promu la saison 2 de You avant sa sortie sur Netflix le 26 décembre. «Omg. Il y a une histoire si douce et juteuse sur la façon dont j'ai obtenu cette délicieuse petite scène. @GBerlanti # YOUSEASON2 », a-t-elle taquiné sur Twitter. Griffin a également plaisanté en disant que Badgley était aussi amoureuse d'elle. "Professionnel? Pouvons-nous simplement dire que ce n'est pas de ma faute si ce monsieur est manifestement tombé amoureux de moi ce jour-là @ PennBadgley. »

Griffin ne recule pas

Griffin semblait terrifiée et battue après avoir été violemment attaquée par la Maison Blanche. Mais après des mois sur la route, Griffin semble excitée et peu disposée à se laisser intimider.

Lors d'une interview avec NPR, elle affirme que la société dit souvent aux comédiens de s'en tenir à des blagues idiotes et de rester loin de la politique. «À mon avis, c'est dans ma voie. Donc, quand les gens sont sortis pour la première fois – restez dans votre file, racontez vos blagues – je suis comme, attendez. Apprenez votre histoire de comédie. Il y a beaucoup, beaucoup de comédiens, vous savez, qui à un moment donné feront quelque chose qui est mi-déclaration, mi-blague », a-t-elle déclaré.

Griffin savait aussi que si elle allait faire un retour, elle devait le faire seule. "Je vais devoir le faire moi-même. Par exemple, personne n'a de pelle pour moi et va m'aider à m'en sortir. Je garde la foi. Je suis positive », a-t-elle ajouté. Mais j'ai ensuite partagé: "Je suis un peu amer, mais j'espère d'abord drôle."